Zdroj: Shutterstock

Popadnout do rukou a jít, to platilo kdysi, mnohé současné televize jsou poněkud prostornější. Proto se převáží, ovšem s citem. Na co si dát pozor, abyste telku při převozu nepoškodili?

Je rozdíl, zda chcete stěhovat starou televizi, ještě doma máte plazmovou obrazovku nebo uvažujete o LCD (LED) či OLED, QLED televizi. Ovšem bez obezřetnosti se při stěhování či převozu televizoru neobejdete nikdy.

Umíte připevnit televizi na stěnu?

Balíme

Každou televizi se vyplatí dobře zabalit do bublinkové fólie, do několika vrstev. A pro převoz využít patřičnou krabici s polystyrenovými vložkami. Ale tu zejména u starších televizorů, které chcete převézt, má doma málokdo. Pak si sežeňte jinou krabici a alespoň do rohů vložte pěnové chrániče (stěhováci je mají, rovněž je lze koupit). A do nich postavte televizor obalený v „bublinkách“, nahoru do rohů vložte další chrániče. Nestyďte se volné plochy ještě vyplnit polystyrenem.

Každou novou televizi byste po nákupu měli nechat doma temperovat, i mini-LED TV Hisense UHKQ. Instalujte jí druhý den Autor: Hisense

Na stojáka

Staré CRT televize mají bytelnou skleněnou obrazovku, o níž se traduje, že vydrží všechno. Tedy i převoz obrazovkou dolů, položenou na sedadle auta. Když váháte, převážejte ji raději „na stojáka“. A totéž platí pro plazmovou a vůbec pro všechny moderní televizory, které nejsou tak stabilní jako mohutné CRT obrazovky. Proto se nevyplatí dávat je do auta naplocho, ani našikmo. Pokud byste je přesto chtěli převážet naplocho, pak by pod nimi musela být perfektně zpevněná plocha, televizor je třeba mít zajištěný proti pohybu a na něj nesmí už nic přijít! Ale třeba u OLED televize zjistíte, že někde má tloušťku doslova několik milimetrů. Čím tenčí a větší obrazovka, tím spíš hrozí při neopatrné manipulaci riziko poškození.

Co by mohlo pomoci: U nově koupené, zabalené televize má být na obalu šipka, která navádí, jak televizor (respektive jeho obrazovku) správně postavit.

Vyplatí se

Při převážení velkého, byť dobře zabaleného televizoru je nutná jeho podpora ze stran, aby při jízdě neměnil pozici. Proto se nedivte stěhovákům, když ho podepřou (samozřejmě dobře zabalený) například matrací z jedné strany a z druhé dají větší skříňku plus ho zafixují i na kratších stranách. Ani do výtahu nedávejte nové modely televizoru stylem: „hlavně aby se vešly“. Vadit může i otočení obrazovky o 90 stupňů. To už se vyplatí objednat firmu a nechat si dovézt i vynést televizi až do vašeho obýváku.

Kdy bude doprava na pohodu

Když si koupíte projekční televizor. Tedy laserovou televizi, jež se skládá z projektoru a projekční plochy.

Zdroj: odnesto.cz, Hisense