Zdroj: Acond

Otázek na tepelná čerpadla je stále dost. Přece jen je to docela složité zařízení, které je potřeba technicky správně uchopit. A tak na jednu odpověď se nám tu nabalují další a další dotazy.

Jednou z nejdůležitějších otázek je, jak napojit tepelné čerpadlo na staré rozvody vytápění. Jde to, ale potřebuje to jakousi základní rozvahu. To jsme popsali v původním článku.

Jenže pak nám napsal čtenář doplňující dotaz na původní a nové tepelné spády. I tento dotaz jsme vyřešili tak, že jsme jej poslali odborníkovi na zodpovězení a publikovali odpověď.

Jenže teď je tu další dotaz a tedy i další doplnění. S radostí tak vytváříme celou sérii otázek a odpovědí, které zkompletují obrázek této problematiky.

Oto Hanus, technický ředitel společnosti Acond Autor: Acond

Můžete mi prosím vysvětlit, jak je možné, že při rozdílu teplot 10 a 20 °C je tepelný výkon kotle stejný?

Pro hodnotu výkonu kotle je nutné doplnit informaci ještě o průtok. Radiátor má stejný výkon při spádu 55/35 jako při 50/40. Topí stejně, ale objemový průtok topného média uvnitř je samozřejmě rozdílný. Průtok bude u vyššího teplotního spádu nižší, tedy u dvojnásobného teplotního spádu bude průtok poloviční. Dosáhnout vyšší průtok tepelnými čerpadly je snadné, jsou na to stavěná. Nižší teplotní spád by bylo složité dosáhnout, pokud by byly trubičky topného systému, které vedou od tepelného čerpadla k radiátorům, příliš slabé pro vyšší průtok. Proto je vhodné posouzení topného systému zkušeným technikem.

