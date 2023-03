Zdroj: Acond

Tepelná čerpadla se stávají stále více hlavní volbou, a to ne bez důvodu. Lidé chtějí šetřit, a to co nejvíce. A když říkáme co nejvíce, myslíme tím extrém. Podle statistik Ministerstva průmyslu a obchodu bylo v loňském roce v České republice nainstalováno 60 267 těchto ekologických zdrojů tepla - to je dvojnásobek oproti roku 2020 a pětinásobek oproti roku 2016!

Otázka za všechny peníze: Ušetřím koupí tepelného čerpadla?

Hlavní roli zde hraje technologie vzduch-voda, kdy si loni pořídilo tento typ tepelného čerpadla celkem 57 913 zájemců. Ačkoliv jsou technologie, které čerpají teplo z podzemních vrtů, plošných podzemních kolektorů nebo z vodních ploch, velmi kvalitní, je o ně nižší zájem, a to z důvodu vyšší pořizovací ceny. Jen 2269 lidí se rozhodlo pro tuto investičně náročnější možnost.

„Enormní nárůst prodejů tepelných čerpadel byl způsoben kombinací několika faktorů. Jedná se především o extrémní růst cen zemního plynu, který má na svědomí nejvyšší náklady na topení v historii. Dalším významným faktorem je také změna legislativy, která zpřísňuje ekologické podmínky pro výstavbu nových rodinných a bytových domů. V neposlední řadě jde i o neustále se zvyšující ceny elektřiny, což lidi nutí hledat úsporná řešení," uvedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ke zveřejněným číslům.

Mohlo by jich být víc

Většina firem celý minulý rok nestíhala dodávat. Problémy byly jak s dodávkami samotných čerpadel, tak i se samotnou instalací. Hlavní nedostatek se projevil u firem, které přeprodávají v zahraničí vyráběné modely. Skokový nárůst se totiž projevil ve všech evropských zemích, takže i zavedené značky měly nedostatek skladových zásob. Navíc se projevil nedostatek čipů. S nástupem zájmu se objevil další problém – nedostatek lidí, kteří by dokázali kvalitně tepelná čerpadla připojit. A tak se protáhly dodací lhůty i na půl roku. Na sociálních sítích lidé řeší i takové excesy, kdy čekají na tepelné čerpadlo i rok.

Situace se postupně stabilizuje. Dodávky začínají být plynulé a u některých firem není problém i instalace do tří týdnů. To potvrzuje Jakub Tykal ze společnosti Acond. „Minulý rok byl z pohledu instalací tepelných čerpadel opravdu výjimečný, kvůli energetické krizi a válce poptávka rapidně rostla. V letošním roce se situace opět začíná vracet do normálu,“ říká Jakub Tykal a pokračuje. „Poptávky jsme momentálně schopni vykrývat. Na českém trhu je dnes mnoho firem, které čerpadla jen přeprodávají a jsou tedy závislé na výrobě v zahraničí. My si naše čerpadla vyrábíme sami, proto dokážeme rychleji reagovat a optimalizovat výrobu. Díky vytvořené rezervě tak máme tepelná čerpadla dokonce skladem a dokážeme zakázky realizovat bez dlouhých čekacích lhůt.“

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Acond