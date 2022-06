Zdroj: Regulus

Blíží se léto a s ním teplo. Mnoho domácností trápí horko v bytě/domě. Tento problém se dá řešit klimatizací, ale také tepelným čerpadlem. Věděli jste to? A víte jak na to?

Chlazení je nejjednodušší u systémů země / voda. Tepelné čerpadlo jen spustí oběhové čerpadlo a voda v radiátorech nebo podlahovém topení začne proudit. Podle termodynamického zákona tak teplo, které je uvnitř domu přechází do studené a ze země vychlazené vody, aby jí čerpadlo zase poslalo do země. Není to přímo chlazení, ale říká se tomu dochlazování. Především u podlahového topení je takové dochlazování citelné, když podlaha není horká, naopak příjemně chladí.

Skutečné chlazení

Pokud ale nevlastníte systém země / voda, ale třeba vzduch / voda, pak nevěste hlavu. Taková tepelná čerpadla pracují s takzvaným reverzním ventilem, takže mohou fungovat v zimě jako topení, v létě jako klimatizace. Ovšem dochlazování může být často málo účinné a je třeba přistoupit k takzvanému kondenzačnímu ochlazování. Tady je třeba, aby teplota chladící kapaliny v radiátorech byla nižší, než je teplota rosného bodu v místnosti. Některé tepelná čerpadla dokážou nabídnout své chladivo i vnitřním fan-coilům (to jsou ty vnitřní jednotky klimatizací) a ty díky výměníku s proudícím vzduchem zvládnou snížit teplotu právě pod rosný bod. V této chvíli se však musí odvádět kondenzát pryč.

Jak zapojit čerpadlo a proč je to pro vás výhodná koupě? To se dočtete v článku níže.

Jak to funguje?

Konvektor pohání chladná voda z tepelného čerpadla. Konvektor připojíte k běžnému velkoplošnému topnému systému. Tím docílíte tzv. přichlazování. Chladicí výkon takového konvektoru je nižší než chladicí výkon klimatizace. Celé ochlazování zabere několik dní, protože se jedná o opravdu pozvolný proces. To ocení obzvlášť ti z vás, které pravidelně trápí angíny a nachlazení způsobené příliš ostrou klimatizací. Ochlazení je přirozené, příjemné a postupně si na něj zvyknete.

Pokud chcete tento efekt umocnit, zastiňte i vaše okna. Postačí kvalitní žaluzie.