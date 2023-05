Zdroj: Stiebel

Naše internetové stránky se tepelnými čerpadly zabývají dlouhodobě. Už jsme probrali všechny základní informace o tom, co je tepelné čerpadlo a jak funguje, jaký má mít výkon, co znamenají charakteristiky COP nebo SCOP, zabývali jsme se umístěním čerpadla (třeba i na půdě), ukázali jsme konkrétní příklad instalace tepelného čerpadla do starého domu a třeba jsme nakousli i pro firmy docela kontroverzní téma, že ne vždy se tepelné čerpadlo vyplatí a také kolik reálně spotřebuje energie. Stále nám ale chodí dotazy na téma, jak si TČ vybrat. Jestli je lepší ten či onen model, jestli se vyplatí ho vůbec instalovat, když…



A tak tu máme další z řady článků, který dost věcí obecně shrnuje, protože opakování je matka moudrosti a spousta lidí ani nechce řešit tabulky s technickými údaji.

Princip tepelného čerpadla:



Kdy se vyplatí tepelné čerpadlo?

Ještě předtím, než k výběru tepelného čerpadla přistoupíte, je zásadní si ujasnit, pro jaký typ domu ho hledáte. V některých konstelacích teplovodní soustavy domů totiž tepelná čerpadla nemusí mít žádné využití. „Pořízení tepelného čerpadla má tak smysl v případě, že máte nově postavený dům s podlahovým vytápěním či starší dům s podlahovým vytápěním. Dále je logickou volbou pořízení tepelného čerpadla v případě domu se starší otopnou soustavou či dosluhujícím kotlem. Tepelná čerpadla pak jsou jednoznačnou volbou, pokud zvažujete výměnu plynového nekondenzačního kotle,“ radí David Šafránek, vedoucí technického oddělení ve společnosti STIEBEL ELTRON. A kdy naopak nemá cenu zvažovat koupi tepelného čerpadla? V případě, že máte pasivní dům s tepelnou ztrátou 1–2 kW.



Pozor na dodavatele a instalační firmu

Pokud je váš dům vhodným favoritem pro pořízení tepelného čerpadla, je čas se porozhlédnout po spolehlivém dodavateli a být přitom obezřetný. Během energetické krize se na trhu s tepelnými čerpadly objevili noví prodejci, kteří v tomto oboru nemají dlouholeté zkušenosti a jejich výrobky neprocházejí důkladnou kontrolou kvality. „O firmě, od které tepelné čerpadlo kupujete, si tak zjistěte co nejvíce informací. Dbejte na její dosavadní historii na trhu a také na ověřené recenze. Pomoci mohou třeba firmy.cz, ale i mapy.cz či Google Maps, kde často lidé nechávají hodnocení,“ upozorňuje Jan Metlický, jednatel ve společnosti STIEBEL ELTRON. Dále zvažte osobní návštěvu showroomu. Během návštěvy na pobočce si nechte ukázat provoz tepelného čerpadla v praxi, společně s prodejcem zjistěte možnosti instalace vhodné varianty pro vaše potřeby, a to i včetně zvážení míry hluku. Navštivte stránky Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a zjistěte doporučované firmy i modely.



Jak vybrat tepelné čerpadlo pro rodinný dům

Ve chvíli, kdy máte vybraného vhodného dodavatele a jste s ním již v kontaktu, by po vás měl chtít informace o vašem domě. V této fázi zároveň poznáte spolehlivého dodavatele od nekvalitního, který v některých případech informace nevyžaduje a stejně tak nehodlá váš dům navštívit před samotnou instalací. To vše je důležité pro výběr konkrétního řešení na míru. Připravte si tak informace o velikosti domu, dosavadním zdroji, izolačním řešení, v neposlední řadě pak o současné spotřebě energií. Pro správný výběr vhodného řešení tepelného čerpadla je třeba znát i takové údaje, jako je počet osob v domácnosti. Naopak vy po svém dodavateli vyžadujte technické parametry výrobků, které jsou podloženy certifikáty technické zkušebny.



Důležité: instalační firma a servis hrají prim!

Seznamte se se svým dodavatelem. Stejně jako by spolehlivá firma měla chtít co nejlepší informace o vašem domě, vy byste měli získat co nejvíce informací o vašem dodavateli. Dejte si práci s rešerší a nebojte se zeptat na doporučení ve vašem okolí. Reference na webových stránkách výrobce, na specializovaných stránkách, jako je refsite.info, jsou základ. Samozřejmě nejlepší je najít si někoho, kdo od dané firmy už má zařízení postavené a nějakou dobu jej provozuje.



Když už je pozdě...

A co se stane, když výběr dodavatele tepelného čerpadla podceníte? Dle expertů je častou reklamací nedostatečný výkon čerpadla. Jeho příčinou je nespolehlivý dodavatel, který vybere pro objekt levnější čerpadlo, které zcela neodpovídá tepelné spotřebě vytápěného objektu či kapacitně neumožňuje rezervu. Tím, že se tepelné čerpadlo vždy doplňuje doplňkovým zdrojem tepla (obvykle elektrokotlem), tak se případný výkonový nedostatek z kompresoru tepelného čerpadla velmi „elegantně“ doplní výkonem doplňkového zdroje. Jeho provoz ale už pochopitelně není tak levný, jako teplo vyrobené kompresorem.

Dalším neduhem bývá nedostatečná výstupní teplota tepelného čerpadla, zapříčiněná nedostatečnou znalostí techniků v oblasti tzv. chladivových okruhů, ta má v konečném důsledku dopad i na samotnou životnost přístrojů. V neposlední řadě je často reklamovaným problémem vysoká hlučnost tepelného čerpadla a jeho umístění na nesprávném místě, tam, kde nesplňuje ani hygienické normy.

Zdroj: refsite.info, Stiebel Eltron, AVTČ