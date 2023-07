Zdroj: Shutterstock

Tepelné mosty jsou místa, která byla při izolaci stěn přehlédnuta. Jak by měla být tepelná izolace instalována, aby nedocházelo k tepelným mostům?

Tepelná izolace musí být vždy položena těsně. I ty nejmenší mezery nebo místa, která nejsou přesně vyplněna tepelněizolačním materiálem, se stávají tzv. tepelnými mosty, přes které dochází k ochlazování, tj. k úniku tepla ven z domu nebo do chladnějších prostor. Tepelné mosty lze nejsnáze najít analýzou termovizních snímků domů pořízených během topné sezóny. Lze je vidět v podobě oranžových a červených skvrn, čar, teček na zeleném a modrém pozadí, které označují místa, která jsou chladná, a proto neumožňují únik tepla ven. Tepelné mosty však představují ještě další riziko. Může na nich kondenzovat vodní pára, což je první krok k navlhnutí a vzniku plísní.

Jak se vyhnout tepelným mostům: Spojování izolací

Prvním způsobem, jak zabránit vzniku tepelných mostů v budově, je, že tepelné izolace jednotlivých obvodových plášťů (stěn, střechy, základů) musí být navzájem dobře propojeny. Další způsob naznačuje, že je třeba vyplnit všechny mezery, které se objeví mezi tepelněizolačními deskami. V případě minerální vlny taková těsnění zhotovujeme z jejích nařezaných úzkých proužků. Mezery u polystyrenové izolace se nejsnáze vyplňují nízkoexpanzní, nejlépe dvousložkovou polyuretanovou pěnou.

Tepelné mosty:

Tepelné mosty: Pozor na balkon

Železobetonové konstrukční desky balkonů jsou zpravidla spojeny s podlahovými deskami a tvoří jeden prvek. Pokud jsou izolovány pouze stěny, zůstává betonová deska neizolovaná a teplo přes ni uniká z domu ven. Nestačí ji izolovat pouze shora. Konstrukční desky balkonů se stanou velkými tepelnými mosty, pokud nezaizolujeme také spodní stranu a nejlépe i boky.

Napojení stropů na balkony

Užitečným řešením, které se na našich stavbách již rozšířilo, jsou konstrukční tepelné oddělovače pro napojení stropů na balkonové desky. Připevňují se ke stěnám před vybetonováním podhledů. Mají tepelněizolační prvek v podobě speciálního bloku, ze kterého vystupují výztužné pruty. Tyto tyče jsou na jedné straně spojeny s výztuží desky a na druhé straně s výztuží stropu. Díky tomu se oba prvky po vybetonování konstrukčně spojí a tepelné přerušení zadržuje teplo na té straně domu, kde vzniklo.

Tepelné mosty kolem oken a vnějších dveří

Okolí oken a dveří představuje další rizikové místo potenciálních tepelných mostů. Okna a dveře by proto měly být upevněny co nejblíže k okraji nosné stěny, a to nejlépe v linii izolace. Jakákoli, i malá mezera mezi rámem a tepelněizolačním materiálem se stává tepelným mostem. Stejné pravidlo platí i pro střešní okna. Pokud je výrobce neopatřil tepelněizolačními rámy, pak aby se zabránilo vzniku tepelného mostu, musí být mezi jejich rámy a střešní krokve umístěna vrstva minerální vlny o tloušťce alespoň několika centimetrů.

Vazné trámy a nadpraží

U jednovrstvých stěn mohou podél vazných trámů nebo nadpraží vznikat tepelné mosty, ale pouze v případě, že jsou nesprávně provedeny. V takových stěnách je třeba koruny izolovat pásem tepelněizolačního materiálu a v závislosti na použitém materiálu stěny je z vnější strany uzavřít tenkými pórobetonovými tvárnicemi nebo pórobetonovými panely. Nadpraží pak musí být rovněž zatepleno. Izolace se umisťují do nadpraží ve tvaru písmene U nebo mezi na sebe naskládané úzké nadpražní trámy používané v domech z pórobetonu. V pórobetonových domech je nejvhodnější instalovat prefabrikované nadpraží v místech nadpraží, která mají dostatečně dobrou tepelnou izolaci a není třeba je zateplovat. V exteriérově zateplených stěnách pokrývá vrstva tepelné izolace železobetonová nadpraží a vazné trámy, takže zde nemají šanci stát se tepelnými mosty.

Svorníky pro upevnění tepelné izolace

Málo známou skutečností je, že hmoždinky s kovovým trnem, které se používají k upevnění tepelné izolace na stěnách, mohou být také viníkem vzniku tepelných mostů. Takový kus kovu je totiž přenašečem tepla. To lze napravit volbou plastových hmoždinek, které se však pro upevnění minerální vlny nedoporučují. Východiskem z této situace mohou být hmoždinky s s přerušeným tepelným mostem.

Zdroj: mdpi.com, link.springer.com