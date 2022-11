Zdroj: Bosch

Ty zkušenosti, co mám, jsou už letité a přiznám se, že jsem se těšil na to, jak daleko se posunula technologie za ty roky.

Bosch mi poslal Tassimo Finesse v elegantní béžové barvě, která se hodí do každé kuchyně. Ovšem pravda, musí se o stroj člověk neustále starat, protože jinak jsou na stroji neustále vidět hnědé flíčky. Vzhledově nemůžu proti stroji říct vůbec nic. Opravdu se mi líbí a zcela drtivě překonává jistou konkurenci, která má vzhled nabouraného UFO.

V zadní části je nádržka na vodu, která je přesně tak velká, jak je potřeba. Když se doplní na maximum, vydrží akorát jeden den, takže pak tam nehnije, ale také často nedochází. Vepředu je hlava stroje s hladkým designem a pod ní prostor pro hrneček. Podtácek se může umístit ve dvou výškách, ale vzhledem k mé standardní touze po velkých hrnečcích jsem ho nechal dole.

Tablety

Do přístroje se dávají speciální kávové kapsle. Jsou větší co do plochy, ale také nižší. Jsou tak ploché, že je spíš nazývám tabletami. V prodejnách je několik různých druhů. Já vyzkoušel cappuccino, které potřebuje tablety dvě – se sušeným mlékem a kávou. Druhá varianta byla caffé crema classico XL. To XL mě lákalo, protože kafe chci prostě velké. Nejsem na miniaturní hrnečky s hnědou slzou naspod.

Každá tableta má na sobě čárový kód a ten přístroj nasnímá, takže vždy ví, co je do něj vloženo a co má tedy dělat, jaký nastavit tlak, teplotu apod.

Funkce

Abych mohl vložit tabletu, je zapotřebí zvednout přední část přístroje. Jednou rukou to jde, ale chce to mít cvik. Dovnitř pak tabletu lze vložit pouze jedním způsobem, vzhůru nohama. Snadné, jednoduché. Stisknutí tlačítka pak stroj rozvrní a za chvíli už káva tryská z hrdla stroje. Stroj má ale i funkci intenzivnější chuti. Stačí tlačítko stisknout a držet po dobu tří sekund. Stroj zvýší tlak a chuť by tak měla být silnější.

Čištění

Po zkušenostech se starým přístrojem jsem měl obavy o vyčištění přístroje. Ale byly liché. Vše, co přijde do styku s kávou, lze snadno vyndat, strčit do myčky a pak čisté zase „blbuvzdorně“ složit a vložit do přístroje. Za tohle posílám do firmy Bosch velkou pochvalu.

Zkušenosti

Cappuccino není můj šálek kávy. Nechápu, proč musí být slazené? To mě dost zklamalo. XL káva pak je do půlky ne úplně velkého hrnečku. Taky nic moc. Je to půlka mého standardu. Ale je mi jasné, že sto lidí – sto chutí. Takže třeba právě vy byste to ocenili.

Ovládání stroje je strašně jednoduché a intuitivní. Není nic, na co by se dalo stěžovat. Je to pro ty, kteří nechtějí stát u kávovaru tři minuty a řešit, kolik má káva mít gramů, kolik vody apod. Prostě přijít, zaklapnout, spustit a neřešit. Na tohle je to super přístroj.

Na závěr ale mám jednu zásadní výtku. Zatímco konkurence má sběrné boxy na kapsle, které se tak mohou recyklovat, tyhle kapsle (tablety) recyklovat nejde. Jsou z plastu, víčko z hliníku a rozdělat to, není téměř možné. Je to moc velká škoda. Kávou bychom si planetu ničit neměli.