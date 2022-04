Zdroj: Sencor

Už dlouhé roky bojuji s meteostanicemi. Centrální jednotku chci mít v obývacím pokoji, ale senzor potřebuji mít za oknem až v ložnici, tedy přes dvě nosné železobetonové zdi. A to je problém. Ještě jsem nenašel takovou, která by se svým senzorem tohle překonala.

Když mi Sencor nabídl, abych zkusil otestovat systém s propojením na wi-fi, s radostí jsem přijal. Třeba to bude fungovat!

S tím jsem nepočítal

Ovšem už nad krabicí jsem byl trochu překvapený. Pravda, měl jsem si ověřit, co že je to za model, ale když mi domů dorazila ohromná krabice systému Sencor SWS 9898 WiFi, trochu jsem byl překvapen. Jde totiž o multisenzorový systém, který obsahuje speciální venkovní měřicí stanici na rychlost a směr větru, srážky a tlak. Takže ohromná jednotka s vrtulkou je trochu moc na moje potřeby. Asi bych měl upozornit, že bydlím v panelovém domě.

Ale překonal jsem počáteční ostych a systém upevnil na parapet za okno, i když mi bylo jasné, že v závětří budou hodnoty výrazně ovlivněné a o srážkoměru se nedá vůbec hovořit.

Jednoduše, jak to jen jde

Musím zkonstatovat, že nastavení podle návodu je opravdu jednoduché, jak to jen jde. Takže popravdě, není to jednoduché jako vyčištění zubů, ale kdo chce mít přesné hodnoty a být bezpečně připojen na komunikační síti, ani to mít tak jednoduché nemůže. Takže vše je v pořádku. Dobrá, jsem trochu blázen, když jsem kalibroval tlakoměr pomocí starého dvouteploměrového psychrometru koupeného z bývalých vojenských zásob, ale kdo z nás nemá nějakou úchylku, že?

Pak proběhlo spárování přes wi-fi a… Všechno fungovalo na první pokus. Super. Nakonec jsem zaregistroval svou meteostanici na webových stránkách, takže přístup k ní můžu mít kdykoli pomocí internetu. Tyto stránky jsou dvě. Je jedno, jakou zvolíte.

Venkovní jednotka jako celek Autor: Jan Čech

Výhody a nevýhody

Výhody celého systému vidím v tom, že je mu jedno, jak silné zdi mám. Pokud tam dosáhne wi-fi, funguje. Neuvěřitelné. Alespoň v našem domě.

Druhá věc je možnost přístupu ke kontrole všech hodnot z internetu. Opět to funguje skvěle, takže i když jsme byli o jarních prázdninách v Berlíně, mohl jsem zkontrolovat, jestli opravdu v Praze tak fouká, jak předpovídali. A tím se dostávám k samotné technice. Srovnávací kontrolou s okolními meteostanicemi zaregistrovanými na webové mapě jsem zjistil, že i když byla stanice umístěná v okně celkem za větrem, stále dokázala vcelku přesně určit jak směr, tak i rychlost větru.

Zaujalo mě, že rozsah měření venkovní jednotky je od -40 do +60 °C. To je hodně dobré. Ovšem vnitřní jednotka končí už v -5 °C. To je trochu slabší, když si uvědomím, že by ji někdo chtěl třeba na chatu, kde v zimě v době nepoužívání klidně může teplota klesnout i níž.

Vnitřní jednotka je dobře čitelná a úplně všechny informace řekne na jednom displeji. Stejně tak i ovládání je intuitivní, i když ve výsledku jsem nepotřeboval pod tlačítky nic řešit, protože vše jsem viděl na první pohled. Ovšem kdybych si dokoupil další externí senzory (může jich být až sedm), asi bych vše využil.

Samozřejmě, že systém má i nevýhody. Venkovní jednotka je na tři tužkové baterky. Obávám se o jejich životnost. Pokud budou celou zimu venku, asi budou značně degradovat. Ovšem na druhou stranu je to nejlevnější řešení, jak vyměnit zdroj. Škoda, že systém nemá možnost napájení na síť. Druhou stranou mince je pak vnitřní jednotka, která naopak nemá jinou možnost než síťového adaptéru. Je tu sice baterie, ale jen malá knoflíková na udržení paměti. A to je škoda. Raději bych si pověsil nebo postavil jednotku někam, kde by mi vše nehyzdil přívodní drát.

A kolik za tuhle hračku dáte? Není to málo: 2499 Kč. Ovšem podle mě je to adekvátní cena za to, co dostanete. Srovnám-li nabídku klasických systémů, které mi neustále nefungovaly, a systému, který nabízí tolik, je to cena opravdu přiměřená. Jen bych systém víc využil, kdybych bydlel v rodinném domě a ne v paneláku.