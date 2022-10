Zdroj: Jan Čech

Ještě jedno přiznání – nedávno jsem měl jiný takový stroj nejmenované značky a test nedopadl tak, jak by bylo k vydání textu a videa zapotřebí. A tak putoval zpátky k dovozci s tím, že až bude nějaký kus funkční, rád ho otestuji znova.

Teď ale přišel Tefal Cook4Me+ Connect, což je úplně jiná značka a popravdě řečeno i jiná liga. Umí totiž víc než jen vařit za vysokého tlaku. Umí dělat ledacos. Pěkně si to vypočtěme:

- Vaření na vysoký tlak.

- Vaření se zavřenou poklicí na nízký tlak.

- Vaření s otevřenou poklicí.

- Smažení se speciální poklicí, která ovšem nebyla součástí testu, takže ohodnotit ji nemůžu.

- Udržovat jídlo teplé.

- Hlavně ale disponuje velkou knihovnou receptů, které se najdou jak v přístroji, tak v aplikaci v mobilu.

Budeme se kamarádit?

Po vybalení na mě vykoukla velká oblá nádoba s trochu zvláštně vytrčeným displejem vpředu. Ale budiž. Na design odborník nejsem, to je o vkusu každého z nás. Uvnitř je klasický hrnec s nepřilnavým povrchem, jenž se snadno vyndavá a manipuluje se s ním. Součástí je i napařovací vložka na zeleninu nebo třeba knedlíky.

Z elektroniky, která se připojuje k mobilům či internetu, mám trochu respekt. Přiznám se, že jejich zapojení a spárování je pro mě, jako boomera, poněkud problém. Ale tady bylo vše OK. Do mobilu jsem nainstaloval aplikaci, zapnul bluetooth a připojil stroj do zásuvky. Spárování proběhlo okamžitě.

Co umí aplikace?

Aplikaci jsem projel od začátku do konce a má své výhody i nevýhody. Je tu spousta receptů, které dokážou zaujmout. Aplikace je nabízí jak podle rozdělení dle typu jídel, tak se můžou najít i podle toho, jakou přísadu hodláte použít. Takže lze vyhledat třeba všechna jídla, ve kterých se vyskytuje brambora.

Oblíbené nebo zajímavé recepty lze ukládat do zápisníku, takže jsou hned k dispozici. Lze nastavit, pro kolik lidí se vaří, a podle toho se upravují gramáže v receptech. Tedy většinou. Ne vždy. Ale o tom až dál.

Jednotlivé recepty mají v sobě posloupnost, co se má zrovna dělat, a když je hotovo, klikne se na tlačítko a recept se posune na další krok. Super.

Tak vypadá recept v aplikaci (vlevo), uprostřed upozornění, že to nejde nahrát do hrnce, a vpravo recept, který se nahrává Autor: Jan Čech

Vadí mi trochu těžkopádnost aplikace, násobení vlastně těch samých funkcí a neustálé klikání na potvrzování, aby se člověk někam dostal.

To hlavní ovšem je, že když se rozhodnete daný recept uvařit, necháte ho nahrát do systému hrnce a ten vám bude hlásit, co zrovna máte dělat, jestli hrnec otevřít, či zavřít, sám bude vědět, jak dlouho vařit a tak. Vynikající! Jenže…

Průzkum bojem

Nerozpakoval jsem se a hrnec Tefal Cook4Me+ Connect jsem pořádně prověřil. Vařil jsem v něm na pivu dušenou hovězí plec, rizoto, guláš, dušenou zeleninu, lososa, hovězí vývar a několikrát sladkou rýži s karamelem.

Jak to dopadlo? Začal jsem tím nejtěžším – hovězí plecí. Ta dopadla napodruhé dobře. Proč napodruhé? Protože podle receptu se měla vařit v tlakovém hrnci pouhých 45 minut. Na hovězí maso je to vcelku dost málo. Ale říkal jsem si, že to třeba mají vyzkoušené a tlak uvnitř je vyšší a bude to hotové. No, nebylo. Maso bylo ještě tvrdé a jen ztěžka poživatelné. Vrátil jsem ho tedy do hrnce a povařil v tlaku ještě jednou. Dalších 45 minut. A ejhle. Omáčka najednou byla lepší, maso měkoučké. Takže asi se nemůže člověk spolehnout jen na stroj, ale je zapotřebí i vlastní zkušenost a úsudek.

Co ostatní recepty? Největší problém jsem měl s tím, že značná část receptů se nedá přesunout směr telefon > hrnec. Hrnec to prostě v sobě nemá zaindexováno, takže to prostě odmítne. A musí se vařit podle textových rad v mobilu. Některé recepty odmítly měnit gramáž podle počtu osob. Ale i to se dá hravě přepočítat z hlavy.

Všechna jídla, která jsem vařil podle receptů i podle sebe, nakonec dopadla výborně. Děti si oblíbily sladkou rýži. Bohužel ji budu muset dělat častěji i v normálním hrnci (bohužel proto, že já to moc nemusím).

Výsledek

Pro mě byl tenhle stroj docela příjemným překvapením. Hlavně nesyčí a nehlučí jako klasický papiňák. Jeho systém je tichý a jen tak lehce ševelí. Sám vypustí páru, a když je hotovo, pípne a nechá jídlo v teple odpočívat, dokud ho majitel nevypne. Množství receptů příjemně překvapilo. Manipulace s přístrojem je jednoduchá, ale podle mého je už příliš velký a nemám ho kam dát. Musel jsem ho tak ukládat zpátky do krabice. A to je asi největší nevýhoda. Ty rozměry jsou prostě příliš velké proti klasickému papiňáku.

Kde má smysl? Popravdě řečeno je tohle docela dobrý pomocník pro někoho, kdo neumí vařit. Já trochu samolibě musím říct, že vařit umím, a trochu mě to omezuje v tom, co bych s jídlem mohl a chtěl udělat. Ale kdo nechce s jídlem čarovat, tomu bude vyhovovat. Nasype tam suroviny, zavře a za hodinu přijde a bude mít jídlo připravené. Ideální třeba na chatu nebo do malých kuchyní garsonek mladých lidí, kteří na dvouplotýnkách dokážou vykouzlit tak maximálně vysušená míchaná vajíčka, do kterých zapomenou dát sůl. S Tefalem si pošmáknou.

Zdroj: Autorský článek