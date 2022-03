Zdroj: Samsung

Asi se stanu odborníkem na vysávání. V krátké době se k nám domů podíval další vysavač. Nejdřív to byl Electrolux a teď je to Samsung. I když jsou v principu dost podobné, jsou zásadně rozdílné.

Elegán

Samsung design umí. Prostě se mi jejich věci líbí, ať jsou to sluchátka, nebo vysavače. Tenhle je opravdu povedený. Dlouhá stříbrná trubice má na jednom konci hubici s průhledným krytem, aby byl dobře vidět heboučký kartáč, na druhém velkou strojovnu s modrým perforovaným pruhem a jménem značky. Opravdu parádní trefa do černého od designérů. Drží se taky dobře. Madlo přesně padne do ruky a jediné, co bych ocenil, kdyby trubice byla délkově nastavovací, protože mých 190 cm je pro pozici vysavače trochu jiný sklon než manželčiných 170 cm.

Výbavička chudší

Očekával jsem, že ve velké krabici budou hromady různých hubic a nástavců. Nebyly. Základní jedna a pak dvě malé jako nástavce na ruční vysavač, protože když se odpojí dlouhá trubice, je třeba připojit něco dalšího, protože nasávací otvor je až hluboko pod sběrnou nádobkou. Takže úzké hrdlo a širší kartáč. Tím jsme skončili.

A pak je tu jakýsi závěs, který může držet oba nástavce a taky se do něj buď zasunuje celý vysavač, když se nabíjí, nebo se z vysavače může vytáhnout samostatný akumulátor a vloží se sem.

Vysává? Vysává!

Vysavač funguje dobře. Má tři stupně výkonu. Na ten střední zvládne pracovat asi dvacet minut. To není mnoho, ale je třeba si uvědomit, že tohle nemá být hlavní vysavač v domě. Tohle je stroj, který chytnete ve chvíli, když se vám rozsype něco u kuchyňské linky, když přijde dítě z tréninku v zašpiněných kopačkách apod. Na nejnižší výkon zvládne pracovat až čtyřicet minut, ovšem je pravda, že sací výkon pak není moc vysoký.

Problém s vysáváním se ale ukáže po pár minutách. Kolem nasávacího otvoru jsou hebké plošky filcu, které stírají prach a drží ho. Po každém vyluxování je tak třeba tyto plošky ručně očistit, protože při klepnutí na zem se občas nějaký chuchvalec prachu uvolní. Také válec z jemných chloupků, který jinak pracuje skvěle a nenamotává veledlouhé vlasy mé manželky i dcery, má problém. Mezi ním a krytem je předěl, který zadržuje nepořádek, a rotující kartáč ho občas vyplivne ven – viz video.

Občas je tedy dost frustrující vysávat, když je čisto a při zpětném tahu najednou z vysavače vypadnou chuchvalce.

Stejně tak se vyplatí jednou za čas rozebrat trubici od hubice. Designéři měli jasný úkol – mělo to vypadat dobře. Ale každý, kdo někdy dělal do techniky a proudění, ví, že tu musí být hladké plochy. Jenže na předělu hubice a trubice je jakýsi O-kroužek, který drží ohebné koleno. A za tenhle O-kroužek se zachytávají vlasy. Takže po rozebrání se objevují další velké chumáče prachu.

Další problémy

Dalším problematickým místem stroje je jeho nádobka na špínu. Musí se na její sundání použít obě ruce, což je obtížné, protože vysavač nestojí. Neumí to. Leda zavěšený v dokovací stanici, opřením o stěnu se nic nevyřeší, protože hlavice podjede a vysavač sebou práskne na zem.

Ale zpátky k nádobě. Je velká a vejde se do ní dost prachu. Ovšem její systém velkého víru vzduchu v nádobě znamená, že těch 75 cm vlasů se namotá na střední hrubý filtr a tu špínu prostě nejde shodit prostým poklepáním filtrem o koš. Opět se musí druhá ruka zanořit do špíny a uvolnit je.

Škoda. Tenhle vysavač vypadá skvěle a fungoval by skvěle, kdyby bohužel nad technickým řešením nevyhrál design.



