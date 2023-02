Zdroj: Dyson

Co jsem začal na naše stránky testovat spotřebiče, už se mi tu vystřídalo mnoho věcí. Těžce ale vládnou vysavače. Měl jsem třeba Electrolux, Bosch nebo třeba Rowentu i s mopem. Jenže teď mi přišel zajímavý stroj – Dyson V12 Detect Slim Absolute. Takže taková špičková věcička, která se chlubí tím, že je extrémně silná, praktická a… Taky drahá. Uvidíme.

Krabice

Už po rozbalení krabice mi ale bylo jasné, že tohle je stroj, který si svou cenovku zaslouží. Takové množství příslušenství je jako dva vysavače od konkurence dohromady. Je tu speciální hlavice s laserovým násvitem, takže je dobře vidět každé smítko na podlaze. Je tu speciální hlavice na vysávání podlah u lidí s dlouhými vlasy (díky manželce a dcerce to bylo nejvyužívanější), je tu nástavec na zvířecí chlupy, nástavec se štětinami i dlouhý štíhlý nástavec na žebra topení. A taky zajímavý výklopný kus, když chcete vysávat třeba na skříních. Stačí ho nasadit jako mezikus a najednou se hlavice dokáže otočit o 90°! Vynikající a přitom tak jednoduché. Za to patří Jamesi Dysonovi velký dík.

Výkon

Tím, čím se ale vysavače chlubí nejvíc, je jejich výkon. Mají patentované sání, které zvyšuje sací účinek, takže by stroj měl být jak vysávací turbomašina. A také je, i když u nás se to zase tak nebere. Nemáme jediný koberec, kde by to bylo asi lépe k rozpoznání, a na vinylové podlaze stačí i menší výkon, který ovšem Dyson také nabízí. Na hlavě vysávacího stroje je totiž displej, který ukazuje nastavený výkon – vysoký, automatický a ECO. I ten ECO bohatě na pevné podlahy stačí a vydrží nejdéle.

Když jsme už u displeje, je zajímavé se na něj také podívat, když stroj jede. Ukazuje totiž, jak moc a jaké velikosti nepořádku stroj vysál. Uvnitř je totiž senzor, který sleduje, co dovnitř létá, a podle toho upravuje sací výkon. A také počítá, co jste vlastně vysáli.

Jak funguje?

Popravdě řečeno, tenhle Dyson nad všemi vládl svojí pohyblivostí. Je opravdu velmi pohyblivý a dostane se všude. Jeho mrštnost je dána nejen tím, že má všechnu hmotnost nahoře u ruky, ale i tím, že klouby jsou prostě skvěle provedeny.

Vysávání pak je hračkou. Jde skvěle od ruky a s laserovým vyhledávačem je to také super. Škoda, že ho neuvidíte na našem videu – bohužel soubory byly při přenosu poškozeny. Tak se moc omlouváme. Ale uvidíte, jak používáme druhý nástavec na dlouhé vlasy. Ten je odřezává a odstraňuje. Perfektní věc. Funguje skvěle.

To, co mi hlava ale nebere, je tlačítko, které se vypíná nahoře na stroji. Tedy úplně jinde, než má člověk ruku, kterou vysavač drží. Takhle každé zapnutí a vypnutí znamená použití obou rukou, zvlášť když stroj není samostojný. Proč nemůže být tlačítko někde na madle? Vzkažte panu Dysonovi, co je ergonomie!

Čištění

Pro to, abyste vyčistili stroj, je zapotřebí sundat dlouhý nástavec na motoru a pak by to mělo být jednoduché. Zatáhne se za páku na spodní části sběrací nádobky, ta otevře spodní poklop a vše vypadne ven. Je to super nápad. Jen je na to zapotřebí trochu víc síly a namotaný prach nevypadne tak snadno. Člověk s tím lomcuje a třese a snaží se sklepat hlavně všechny vlasy namotané na centrálním filtru. Takže nápad dobrý, ale zas tak super není.

Zbytek

Ještě je nám líto, že vysavač není samostojný. Jak má „všechno nahoře“, prostě nestojí. A tak se v komoře musí zavěsit na stěnu do speciálního držáku.

Vhodné je, že se dá zmenšit a mít ho jako krátký ruční vysavač, ale na to je zase strašně těžký a výkonný. Vysávat s tím třeba rozsypanou kávu na kuchyňské lince znamená, že se to snadno přisaje k úplně všemu, na co vidí. Také to není úplně pohodlné, protože se musí vyměňovat nástavce. Na takovou konverzi jsou lepší jiné stroje.

Stojí tenhle vysavač za 16 990 Kč? Ano, stojí. Je to výkonný stroj, který zvládne svou práci opravdu s bravurou. Asi bychom nepotřebovali počítání prachu, ocenili bychom samostojnost a hlavně vypínání na normálním místě, ale jinak je vše v pořádku. Hlavně ta obratnost je fascinující.

Autor je pracovník redakce Dům&Zahrada a dumazahrada.cz.