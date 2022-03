Zdroj: Electrolux

Když přišla velká krabice s Electroluxem Pure Q9, byl jsem překvapen, kolik doplňků v ní je. Kromě samotného vysavače tu byla celá řádka nástavců, na vysávání mezer, široký kartáč na pohovky nebo třeba žaluzie (vyzkoušeno a je to super!), ale také speciální hlavice s modrým plastem na povrchu. Ta má v sobě zabudovaný UV zářič, který při vysávání zabíjí bakterie. Nepoužívá se na podlahu, ale na čalouněný nábytek, takže je výhodný třeba na čištění postelí.

Na začátek

Ale pojďme se podívat na vysavač jako celek. Jde o kombinaci akumulátorového tyčového a ručního vysavače. V rámu je umístěný ruční vysavač, který s ním funguje jako klasický tyčový vysavač a po snadném vytažení je s ním možné vysávat třeba na stole apod. Velký akumulátor mu dává docela dost síly na vyluxování téměř celého bytu. Podle tabulek by to mělo být 55 minut vysokého výkonu. Pravda, náš testovací model už měl ledacos za sebou, takže to tolik nebylo, ale i tak jsme stačili vysát hlavní plochy našeho osmdesátimetrového bytu najednou. Pokud bychom ale chtěli vysávat důkladněji, už bychom to asi nezvládli. Hned na začátek je tedy třeba upozornit, že tento typ vysavače nemůže plnohodnotně nahradit velký vysavač na kabel a s vysokým výkonem.

Ani ho nahrazovat nechci. Jeho nespornou výhodou je totiž flexibilita. Vytáhnout jej z dokovací stanice a rychle přejet kolem kuchyňské linky nebo v koupelně, kde si zrovna manželka česala své dlouhé vlasy, je opravdu hračka.

Dokování, nabíjení

Největší výhodu v dokování vidíme v jednoduché dokovací stanici, která stojí na zemi. Není tedy třeba nic nikam přišroubovávat a stroj se sem snadno postaví. Blikáním dá najevo, že se nabíjí, a když se přestane nabíjet, tři diody označující nabití svítí nepřetržitě. To je trochu nevhodné.

Nabíjení je rychlé a trafo nebzučí, což bývá často problém těchto strojů, ovšem levnější výroby.

Vysávání s tyčovým vysavačem

Samotné vysávání s tyčovým vysavačem je velmi pohodlné. Nízké těžiště znamená, že nebolí ruka. Snadno se s ním manipuluje a zatáčí. Bohužel nevýhodou posunutí těžiště stroje k zemi je, že nezajede pod všechen nábytek a také do stran, mezi nohami židlí má pak omezený dosah.

Vynikající jsou diody na přední hraně hubice. Ty osvětlují podlahu, takže je skvěle vidět každá nečistota, kterou je třeba vysát. S nimi lze dokonce vysávat i za úplné tmy. Vše je skvěle vidět.

Na rukojeti vysavače ja jak zapínání, tak i tlačítko na změnu výkonu motoru. Překvapující je, že stejnou úpravu sacího tahu nemá i samotný ruční vysavač. Ten má pouze jednu pozici výkonu.

Kartáč na hlavní hubici bohužel rád namotává vlasy. Věřte, že to je u nás problém, když manželka má vlasy dlouhé 75 centimetrů (ano, měřil jsem je). Sice je tu jakási možnost automatického čištění tlačítkem na hubici, ale ve výsledku nakonec stejně přišly ke slovu nůžky. Alespoň že se vlasy nenamotávají na kolečka a osičky, což je nectnost mnoha jiných strojů.

Vysávání s ručním vysavačem

Ruční vysavač je trochu těžší než mnohá konkurence. Ovšem to je daň za možnost dlouho vysávat. Co je možná horší než hmotnost, je široký konec vysavače, takže není úplně jednoduché s ním vysát smítka v rozích. Naopak nasazení tenkého náustku pak způsobilo zaseknutí větších nečistot a jejich pracné vydloubávání jiným předmětem.

Ovšem vysavač má jednu zásadní výhodu, kterou je třeba hodně vyzdvihnout. Je to vyprazdňování objemné nádoby na nečistoty. Tlačítkem se odpojí od přístroje, vyjme se vložka s filtrem a vše se vysype do koše. Nikde nic nevisí, na nic špinavého není třeba sahat. Všechny součásti jsou omyvatelné, včetně filtru, který se ale pak musí 24 hodin sušit.



Specifikace: