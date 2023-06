Zdroj: Siemens

První otázkou, kterou si před pořízením sušičky klademe, je její úspornost. Vyplatí se, nebo je výhodnější sušit prádlo na stojanu a šňůře? Záleží na počasí a také na životním stylu. V létě jsou výhody tradičního způsobu sušení prádla nesporné, ale v zimě je situace jiná. Je-li ve vytápěném bytě sušák na prádlo, stojí nás to více energie na vytápění a navíc je kvůli zvýšené vlhkosti třeba prostor častěji větrat. Za zvážení stojí i čas strávený věšením prádla a následným žehlením. V případě několikačlenné rodiny už se jedná o hodiny měsíčně, které bychom mohli využít mnohem efektivněji. Třeba odpočívat.

Prohlédněte si novou sušičku Siemens v krátkém videu:



Inteligentní pomocnice

Nová sušička iQ700 od značky Siemens nabízí celou řadu sofistikovaných funkcí a splňuje i požadavky na udržitelnost. Může se pochlubit energetickou účinností A+++, oceníte i její velmi tichý provoz, díky němuž můžete sušit prádlo i večer nebo přes noc. Díky inteligentní technologii se dokáže přizpůsobit vašim požadavkům. Podle potřeby lze sušičku aktualizovat, takže do nabídky si můžete přidat další programy – například pro sportovní oblečení, péřové oděvy nebo džíny. Sušička tak umí poskytnout užitečné tipy, jak optimalizovat výkon, aby vyhovoval konkrétním zvykům – například informace o novém parním programu, který nabízí tři možnosti zkrácení doby žehlení.



Zaměřeno na design

Díky svému modernímu vzhledu se sušička hodí do koupelny i do stylové prádelny. Na pohled zajímavá jsou především černá skleněná dvířka bez držadel, která můžete namontovat s otevíráním vpravo i vlevo, dle potřeby a umístění. Design doplňuje mimořádně povedené uživatelské rozhraní. Rozprostírá se po celé délce ovládacího panelu a zobrazuje pouze možnosti, které jsou ve zvoleném programu v daném okamžiku možné. Obzvláště užitečnou novou funkcí je indikátor doplňování prádla. Ten ukazuje, dokdy lze ještě do sušičky přidat zapomenutý kus mokrého prádla, aby se do dokonce cyklu také usušil. Současně s uvedením nové sušičky prádla iQ700 představuje Siemens také odpovídající pračku. Oba spotřebiče se navzájem dokonale doplňují, pokud jde o design, programy i technologické možnosti.



