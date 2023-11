Zdroj: shutterstock

Máte pocit, že po návratu domů je čas vašeho největšího nepřítele? Chybí vám čas nebo nápad, co rychle přichystat k večeři, a to bez dlouhého stání u plotny či pekáče? Nezoufejte! I v kuchyni lze zázraky dělat s minimem času a maximem chuti. Ať už jste zaměstnaní rodiče, nebo studenti na skok doma, seznámíme vás s rychlými a teplými večeřemi, které zvládnete za méně než 30 minut.

Bleskový sendvič z jedné pánve, to musíte zkusit:

Dobrá večeře nevyžaduje hodiny přípravy

Moderní doba přeje rychlým a efektivním řešením i v kuchyni. Jídla, jako jsou quesadillas, rychlé těstoviny nebo jednoduché asijské směsi se zeleninou a kuřecím masem, můžete mít hotové skoro stejně rychle, jako byste čekali na donášku. Klíčem je mít v zásobě pár základních ingrediencí a pár triků v rukávu.

Nebojte se improvizace!

V kuchyni často vedou nejkratší cesty k nejlepším výsledkům. Co takhle zapojit do večeře vajíčka? Vyrobte rychlou frittatu s tím, co zrovna doma máte, nebo si připravte šťavnatou shakshuku, která vás zaručeně zasytí a zahřeje.

Frittata je rychlá a flexibilní večeře. Stačí rozšlehat vajíčka, osolit, opepřit, přidat cokoli máte po ruce - zeleninu, sýr, bylinky. Osmažte zeleninu, přilijte vajíčka a nechte ztuhnout. Můžete dokončit v troubě pro křupavou kůrku.

Shakshuka je zase opravdu šťavnaté jídlo, ideální na zahřátí. Začněte osmažením cibule a česneku, přidejte papriku, koření dle chuti a rajčata, vznikne omáčka. Vytvořte v ní prohlubně, do kterých rozklepnete vajíčka, a vařte do požadované konzistence. Podávejte s čerstvým chlebem pro dokonalý zážitek.

A pokud máte chuť na něco opravdu tradičního, sáhněte po oblíbených bramborách. Ty se dají skvěle kombinovat například s kvalitní klobásou nebo uzeným tofu pro vegetariánskou variantu, a celé to můžete zakončit křupavou zeleninou.

Vsaďte na talíř horké domácí polévky

Nejenže polévky zvládnete udělat na počkání z jednoduchých surovin, jako je zelenina, luštěniny nebo třeba kostky masoxu, ale dokážou vám i zahřát tělo i duši. Bonus? Druhý den může být polévka ještě lepší! Takže když budete mít chvilku času o víkendu, připravte si zásoby a máte vystaráno na několik dní dopředu.

