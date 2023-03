Zdroj: shutterstock

Čistá sprcha je základ. Občas může být ale velmi těžké sprchovou hlavici vyčistit. Dnes si povíme, jak na to. S našimi radami to zvládne každý.

Připravte si jedlou sodu, ocet a pár minut vašeho času. Čistá sprcha nikdy nebyla dosažitelnější.

Jak uklidit koupelnu?

Jak přesně na to?

Nejprve je nutné odšroubovat sprchovou hlavici a připravit si kouzelný roztok. Dejte do něj asi 2,5 litru vody, tři lžíce jedlé sody, šálek octa a 2 až 3 lžíce běžného prostředku na mytí nádobí, třeba jaru nebo jakéhokoliv jiného, co máte zrovna doma.

Roztok pořádně promíchejte a nalijte do kýble. Do něj vložte hlavici a nechte ji máčet asi 15 minut. Poté použijte starý zubní kartáček, abyste odstranili nahromaděné nečistoty, plísně a minerály. Díky účinkům směsi bude toto čištění poměrně snadné. Pokud je hlavice stále zanesená, postup opakujte. Nakonec namočte sprchu do horké vody, pečlivě ji očistěte a opláchněte. Poté ji vraťte na původní místo. Nezapomeňte ji pořádně dotáhnout, aby vám netekla.

Další tipy

Roztok můžete také nalít do mikrotenového sáčku, do kterého vsunete hlavici. Pak jej zavažte gumičkou a nechte působit. Platí, že čím déle, tím lépe. Klidně celý den.

