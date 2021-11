Zdroj: Luc Pouliot / Shutterstock

Na úvod nutno říct, že vosy nejsou jen bodavé predátorky, ale v zahradě plní i velmi potřebnou roli – pro své masožravé larvy chytají hmyz a starají se o opylování rostlin. Nicméně pokud máte malé děti nebo alergii na vosí bodnutí, je jasné, že vosí hnízdo na zahradě ve vás budí spíš obavy. V takovém případě se můžete obrátit buď na specializovanou firmu, nebo zkusit vosy ze zahrady vypudit našimi osvědčenými tipy.

Schovejte vše, co by je mohlo lákat

Mějte na paměti, že vosy mají rády sladké, a na zahradu je zbytečně nelákejte. Nenechávejte na zahradě nebo v místnostech s otevřenými okny volně žádné jídlo ani zbytky. Sklenice s nápoji přikryjte táckem, zavírejte popelnice, a myslete na to, že vosy přitahuje i kompost, na kterém jsou třeba zbytky sladkého ovoce. Stejně tak je přiláká, pokud se na zahradu navoníte sladkým parfémem. Jejich chuť na sladké můžete naopak využít při přípravě pastí z PET či skleněných lahví, do nichž nalijete trochu sirupu nebo piva a zavěsíte je na stromy nebo umístíte tam, kde se vosy shromažďují.

Vosy do pasti nalákáte na sladký sirup nebo třeba pivo Autor: profimedia.cz

Využijte to, co vosám nevoní

Vosy nemají rády aromatické byliny, takže zahradě, na které roste bazalka, máta peprná, eukalyptus nebo pelyněk, se budou vyhýbat. Tyhle rostliny můžete zasadit i do květináčů a umístit do oken nebo na terasu. Ke stolu si můžete dát polovinu citronu se zapíchaným aromatickým hřebíčkem, případně si vyrobte kávovou „pachovou bombu“ – nejlevnější mletou kávu nasypte do ohnivzdorné nádoby a zapalte, zápach vosy s jistotou odpudí. Stejně dobře působí i česnek – uvařte litr vody s hrstí hřebíčku, slijte do nádoby, do tekutiny dejte kuchyňskou houbu a na ni položte dva pokrájené stroužky česneku.

Jak se vypořádat s hnízdem

Pokud jste objevili vosí hnízdo a chcete ho zničit, je někdy lépe obrátit se na specializovanou firmu. Rozhodně se do této činnosti nepouštějte, pokud máte alergii na vosí bodnutí. Pokud se nebojíte, alespoň se pořádně oblečte, jít na vosy v tílku a bez ochranných brýlí není dobrý nápad. Nejvhodnější doba je večer, kdy se vosy uloží k odpočinku.

Pokud se jedná o vosy zabydlené v zemi, můžete vchod do jejich hnízda zalít dostatečným množstvím vroucí vody, zasypat pískem nebo ucpat vlhkým jílem. Funguje také nalití benzinu a zakrytí vchodu do hnízda hadrem nebo prknem, benzinové výpary vosy udusí. Přímo dovnitř hnízda a kolem vchodu můžete také nastříkat dostatečné množství insekticidu, postřik opakujte i v následujících dnech.

Zavěšené vosí hnízdo rovněž postříkejte pořádnou dávkou insekticidu podle pokynů na obalu. Následující dva dny k hnízdu nepouštějte děti ani domácí zvířata, poté hnízdo s mrtvými vosami spalte.

Jako prevence vám může posloužit hnízdo umělé, které se dá koupit na internetu – pokud ho zavěsíte na zahradu, vosy si budou myslet, že na tomto pozemku už je obsazeno.

Zdroje: idnes.cz/hobby, mámedům.cz