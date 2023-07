Zdroj: Kaufland

Letošní grilovačky jsou chuťově pestřejší než dříve. Dejte si k obědu krkovičku marinovanou naruby, a kdyby ji děti nechtěly, připravte jim hot dog. Ale jinak, párek nahraďte naší tradiční specialitou a místo kečupu připravte hořčičný relish. Víte vůbec, co to je?

Přestože každý griluje podle svých chutí, i letos máme jasného favorita – pěkně prorostlou vepřovou krkovičku. Právě ta si dobře rozumí s marinováním, ale i to můžete zkusit jinak. Vlastně obráceně, až po tepelné úpravě.

Nabízíme super radu: co dělat, když vám chytne gril? Neuvěříte, čím lze plameny uhasit. Snadno a rychle:

Proč marinovat

Obecně se marinuje maso, u něhož chcete zvýraznit chuť. Základem většiny marinád je olej, sůl, bylinky a koření a také kyselá složka. Nicméně můžete to udělat po svém, a dokonce maso ani nemusíte nakládat do marinády před grilováním, ale až po něm. A pozor, v našem receptu jde o teplou marinádu.

Milujeme zeleninu

Zelenina se hodí ke každému masu, stačí ji správně vybrat. „Například k rybám se hodí cuketa či lilek, které nakrájejte na kolečka o tloušťce alespoň 1 cm. K vepřovému masu lze použít kořenovou zeleninu a v kurzu je v poslední době také zelí,“ říká kuchař Zdeněk Marcín, autor receptů.

Krkovice plus salát s dipem z grilovaných paprik

Suroviny pro 4 osoby: 4 plátky vepřové krkovice, sůl, pepř, česnek, rozmarýn, dále na salát: 500 g rajčat, 500 g paprik, sůl, pepř, vinný ocet, dále na dip: 300 g upečených rozmixovaných paprik, 50 ml olivového oleje, sůl, pepř

Postup: Vepřovou krkovičku osolte, opepřete a dejte na dobře rozpálený gril. Teplota se má pohybovat kolem 220 °C, pak grilujte maso z každé strany asi 4 minuty. Hotovou krkovičku odložte do pánve s rozehřátým olejem, česnekem a bylinkami. Teplota oleje by měla být zhruba 55 °C. Zde maso nechte odpočívat asi 10 minut.

Mezitím bude váš pomocník krájet zeleninu na salát, kterou ochutí. A vy nachystejte dip: do kastrolu dejte olej, zahřejte ho, přidejte sůl, pepř a rozmixované papriky. Krátce povařte, nechte vychladit, smíchejte se salátem. A můžete podávat s krkovičkou, kterou jste po stanoveném čase vyndali z marinády.

Luxusní krkovička v marinádě naruby a s lehkým salátem Autor: Kaufland

Tenhle hot dog si zamilujete

Další změnu chutí nabízí i tak obyčejné jídlo jako párek v rohlíku. Stačí nahradit párek naší tradiční vinnou klobásou, přidat osmaženou cibulku a hlavně dochucující tečku zvanou relish (v našem případě jde o zeleninovou směs) a máte hotovo.

Tradiční vinná klobása

Možná ji považujete za příbuznou bílé bavorské klobásy, což nelze vyloučit. Přitom vinná klobása je skutečně česká specialita. Navíc jemnější. Vinné klobásy se mezi sebou liší tím, z čeho se vyrábí, tradiční je složení s převažujícím podílem vepřového masa (60 procent celkem: 50 procent tučnějšího a 10 procent libového) a hovězího (15 procent). Nicméně podíl masa může být i nepatrně jinak. Samozřejmě potřebujete také víno, nejlépe muškátové, pečivo a koření. Směs se plní do přírodních střívek. Kromě složení poznáte ideální vinnou klobásu až poté, co ji sundáte z grilu. Správně by neměla popraskat ani se nějak záhadně zmenšit. Pokud se to nestane a ještě ucítíte příjemně navinulou chuť, pak jste koupili dobře.

Hot dog jinak

Suroviny pro 6 osob: 600 g vinné klobásy, 6 kusů pečiva na hot dog, 100 až 150 g cibule (na osmažení), 30 g strouhaného eidamu, dále na relish: 100 g nakládaných okurek, 30 g jarní cibulky, 20 g hořčice, sůl, pepř

Postup: Nejprve si připravte hořčičný relish. Nakládané okurky nakrájejte na malé kostičky, přidejte najemno nakrájenou jarní cibulku a hořčici. Dochuťte a zamíchejte, dejte odležet do lednice. Vinnou klobásu opečte na grilu dozlatova. Pak na pánvi osmažte nakrájenou cibuli a nastrouhejte sýr. Do rohlíku dejte hořčičný relish, vložte klobásu a před podáváním ještě přidejte osmaženou cibulku a sýr.

Zdroj: Kaufland, Maso v normě