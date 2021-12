Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Do přípravy vánočního cukroví se pouští většina našich domácností. Neméně důležité je ale také jeho správné skladování, aby vydrželo v perfektním stavu až do Vánoc. Přinášíme osvědčené tipy, které vám zaručí, že vaše práce nevyjde vniveč.

Při skladování cukroví je nejdůležitějším faktorem jeho druh. Jinak se pracuje s cukrovím, které má do Vánoc změknout, například perníčky, jiné zacházení vyžaduje sněhové cukroví, které naopak nesmí zvlhnout, a jiné požadavky má cukroví nepečené. Zde uvádíme osvědčené tipy na nejvhodnější uskladnění hlavních druhů cukroví.

Cukroví se nejlépe rozleží v papírové krabici

Většinou se první pečou druhy, které potřebují do Vánoc změknout a zvláčnět. Jsou to nejčastěji perníčky (i když existují recepty na perníčky, které jsou měkké okamžitě) a zázvorky, ale také rohlíčky, pracny nebo kokosky. Ty nepotřebují tak dlouho odpočívat jako perníčky a zázvorky, ale určitá doba odležení jim taky prospěje. Pro všechny tyto druhy platí, že k vynikající konzistenci potřebují vzdušnou vlhkost. Ideální jsou na ně proto papírové krabice, nejlépe cukrářské, které koupíte v papírnictví nebo e-shopech. Jednotlivé vrstvy cukroví v nich proložte papírovými ubrousky. V plastových nebo plechových dózách nedochází k cirkulaci vzduchu, takže byste na žádoucí měkkost či křehkost čekali marně. Ani lednice není pro tento typ cukroví vhodná. Papírové krabice je nejlepší umístit do chladné spíže nebo třeba na krytou lodžii, kde není příliš teplo, ale ani tam nesmí mrznout či pršet.

Vánočním perníčkům, které potřebují odležet a změknout, bude nejlépe v papírové krabici na chladném místě Autor: Shutterstock.com

Plast ochrání před zvlhnutím

Křupavé druhy, jako třeba sněhové pusinky nebo sušenky, naopak vyžadují suchý vzduch, jinak zvlhnou. V tomto případě jsou uzavíratelné plastové nebo skleněné dózy či plechové krabice vhodné a můžete je i s jejich obsahem klidně nechat v pokojové teplotě.

Lednice uchová nepečené a plněné

Nepečeným druhům, případně cukroví plněnému, jako jsou třeba oblíbené ořechy nebo vosí hnízda, bude nejlépe v lednici. Krémy a náplně do cukroví či nepečené druhy se dělají až těsně před Vánoci, protože mají kratší dobu spotřeby. V lednici tyto druhy cukroví uchovávejte v uzavřených plastových dózách, aby nenasákly okolní nežádoucí aromata. Různé nepečené salámky nebo plněné rolády můžete před uložením do lednice zabalit do potravinářské fólie, krájejí se až těsně před servírováním.

Pro opozdilce jablko

A vyzkoušený tip pro ty, kdo se k pečení perníčků či zázvorek určených k změknutí dostali příliš pozdě, takže hrozí, že pečivo na Štědrý den bude ještě poněkud kamenné – do krabice k cukroví dejte rozkrojené jablko, jehož šťavnatost a vlhkost proces zvláčnění urychlí. Ale nesmí se cukroví přímo dotýkat a také ho musíte pravidelně kontrolovat a měnit za čerstvé.

