Zdroj: Shutterstock

Spojte dvě příjemné věci v jednu a užijete si hezký víkend. Nejprve si dejte do těla na kole, pak se odměňte vínem. Pořadí můžete obrátit, pak to jen s množstvím skleniček nepřehánějte, a než šlápnete do pedálů, ještě se mrkněte, co zajímavého můžete v Třebíči nebo v Mělníku vidět.

Cykloturistika je příjemná záležitost. Nemusíte to extra přehánět s výkonem, klidně dělejte přestávky a kochejte se výhledy, a přesto budete mít šanci vidět a zažít i to, co byste jen po svých těžko zvládli. Naše cyklovýlety startují v Třebíči a Mělníku.

Co můžete vidět v Mělníku?

A co v Třebíči?

Začínáme v Třebíči

Milovníci památek si v Třebíči přijdou na své. Románsko-gotická bazilika sv. Prokopa stejně jako urbanisticky zachovalá židovská čtvrť mnoha domů, ale i dvou synagog, jedné radnice a jiných objektů patří na seznam Světového dědictví UNESCO. V Třebíči také nedávno zrekonstruovali větrný mlýn a vloni skončila renovace centrálního náměstí. Na něm určitě nepřehlédnete originální vodní prvek. Někde mají staré fontány, tady vsadili na vodní atrakci připomínající obří šperk.

Výš už to nejde

Pak už šlápněte do pedálů, klidně startujte rovnou na centrálním náměstí, které nese jméno našeho nejslavnějšího panovníka. Z Karlova náměstí se vydejte k vinicím, přes Slavice a Pekelný kopec je to do Kojetic na Moravě asi 12,7 kilometru. Odsud pokračujte po žluté značce, zhruba po 2 kilometrech se dostanete do Vinařství Sádek. Proč? Abyste si užili vinice, které mají být nejvyšší u nás, vinná réva roste v nadmořské výšce 420 až 480 metrů. Tam a zpět ujedete kolem 30 kilometrů.

Tip navíc: Podle agentury Dobrý den je sice nejvýše položenou vinicí tahle, ale v tomto případě se bavíme jen o pár desítkách hlav.

Vyrážíme z Mělníka

Start cyklovýletu začíná v ulici K Mostu, kde je Vrázova vyhlídka nad soutokem Labe a Vltavy. Vaším mezi-cílem se stane jedno z našich nejkrásnějších údolí, Kokořínský důl. Z města budete pokračovat směrem k obci Střednice, kousek před ní to vezmete ostře doprava, dojedete ke křižovatce u železniční stanice Lhotka u Mělníka. Trasa č. 203 zde končí, ale vy ještě pokračujte po trase č. 142 směrem do kokořínských lesů. A vraťte se zpět, celkem ujedete něco přes 30 kilometrů.

Vítejte v královském městě Mělník Autor: Marek Vaneš

A co v cíli

Výlet si zpestřete prohlídkou mělnického zámku, třeba tu potkáte i zámeckého pána Jiřího Lobkowicze. Vinařská tradice knížecího rodu Lobkowiczů spadá někdy do poloviny 18. století. Ochutnejte třeba tradiční Ludmilu, bílé víno z odrůdy Solaris nebo červené víno z odrůdy Svatovavřinecké. Ale v Mělníku objevíte celou řadu dalších vinařství. Zkuste například Vinařství Kraus, v němž dnes pokračuje už třetí generace, Vinařství Vondrák, Vinařství Válkovi či Vinařství Chorouš. Předem si jen ověřte, zda se můžete stavit bez ohlášení, nebo si svou návštěvu musíte rezervovat.

Zdroj: Koruna Vysočiny, Mělník