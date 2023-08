Zdroj: Shutterstock

Takzvané nostalgické jízdy nabízí zážitek, na který budete ještě dlouho vzpomínat. Vydejte se na výlet, kdy se sama cesta stane cílem. Ale většinou se na historické jízdy památečními vlaky ještě nabaluje zajímavý program, takže nudit se rozhodně nebudete.

Podívejte se na unikátní záběry zkušební jízdy Čtyřkoláku. Uhádnete i bez nápovědy, o jakou mašinku jde?

23. 8. Lužná – Chomutov a zpět

Z Lužné u Rakovníka, kde se nachází naše výjimečné železniční muzeum, vyrazí lokomotiva Velký hektor s vozem zvaným Bamka a zamíří do Chomutova. V cíli se můžete podívat do železničního depozitáře Národního technického muzea. Jiný termín: 30. 8.

Nostalgické jízdy lákají stále více turistů. Budete mezi nimi? Autor: Shutterstock

26. 8. Tábor – Bechyně a zpět

Lokomotiva zvaná Bobinka je hodně památeční, tak se nebojte a nastupte do vozů, které se k ní přidají. Ovšem v tento den pojede ještě jiná rarita, Křižíkův elektromotorový vůz pojmenovaný Elinka. Náš slavný vynálezce obloukové lampy měl prostě široký záběr.

27. 8. Břeclav – Lednice a zpět

Tuhle jízdu zajistí vláček motoráček zvaný Hurvínek s přípojným vozem BDlm. A kdyby se vám termín nehodil, zkuste jinou sobotu či neděli až do 9. září. Právě 9. 9. vás poveze parní lokomotiva Skaličák.

2. 9. Opava – Hlučín a zpět

S Hurvínkem můžete zažít i jiné výlety. Třeba tento, kdy se nastupuje v Opavě a jede se až do Hlučína. Jde o nostalgickou jízdu připomínající 110 let provozu trati Kravaře ve Slezsku – Hlučín. Nechte se překvapit, co vás cestou tam a zpět bude čekat.

9. 9. Praha – Regionální den železnice

V našem hlavním městě proběhne velká sláva, připomínáme si Regionální den železnice. Přijďte buď do železniční stanice, nebo depa Vršovice, program začíná v 9.30 a končí v 17 hodin. Budete obdivovat celou řadu vlaků starých i moderních a podíváte se i tam, kam se jinak běžně nedostanete. Mezi vršovickým nádražím a depem budou zhruba 3x za hodinu pendlovat… Ale to zjistíte až na místě, kdo vás poveze, nechte se překvapit.

Pokud byste chtěli do starých vláčků nasednout později, podívejte se zde. Šanci máte v září a v říjnu, kdy nostalgické jízdy končí.

