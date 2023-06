Zdroj: Shutterstock

Projděte se po nejdelším visutém mostě pro pěší na světě. Nebo se zkuste přidat k těm, kdo budou stavět monumentální dílo z kartonových krabic v duchu architekta Santiniho. A co takhle let v balónu? Nebo třešnička na závěr: Přijeďte se podívat na nejkrásnější veterány.

Letos se chystá už 22. ročník přehlídky historických vozidel Veteranfest Slavkov. Chybět nebude ani dobrá nálada, krásné dámy či stylová móda:

Jen pro odvážné

Vloni na jaře se otevřel pro veřejnost nejdelší visutý most pro pěší na světě. Najdete ho na Pardubicku, v Horském resortu Dolní Morava. Sky Bridge 721 slibuje unikátní zážitek nejen délkou 721 metrů, jeho nejvyšší bod se nachází až 95 metrů nad zemí. Ale baví také okolní kulisy – příroda Králického Sněžníku. Ojedinělou stavbu vyhledávají lidé ze všech koutů světa a všímají si ho rovněž odborníci. Například prestižní architektonický magazín ArchDaily nominoval Sky Bridge 721 na cenu ArchDaily Building of the Year 2023.

A když už tady budete, s dětmi můžete zamířit do některého zábavního parku, projít se Stezkou v oblacích nebo vyzkoušet nové cyklotraily.

Stavíme z kartonu

Rovné dva tisíce kartonových krabic se spotřebují na unikátní stavbu, do které se můžete zapojit i vy. Zatím zůstává tajemstvím, co z nich vlastně vznikne, netuší to ani organizátoři akce Monument z kartonu. Jisté je jen to, že výsledné obří dílo se bude inspirovat principy geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla, představitele barokní gotiky. Zapojit se můžete od 17. do 24. června, stačí přijít do budovy bývalého klášterního konventu zámku Žďár nad Sázavou. Samotné skládání jednotlivých částí se odehraje 24. června před Muzeem nové generace. A odpoledne 25. června ohlásí kartonová nádhera konec a bude se „demolovat“.

Ve Ždáru nad Sázavou se bude stavět pod taktovkou umělce Oliviera Grossetête, který tvoří díla z papírového kartonu po celém světě Autor: archiv Olivier Grossetête

O něco blíž nebi

Když už budete ve Žďáru, můžete přidat další zážitek. Asi 20 km odsud najdete obec Radešín a v ní zámek, který je také spojený se Santinim (řešil jeho barokní přestavbu). Zámek ještě prošel dalšími stavebními úpravami, ale to už jen na okraj. Sem vás lákáme hlavně kvůli tomu, že se zámku říká „balonový“. Komu nechybí odvaha, může si užít přibližně hodinový let balonem nad Vysočinou. A když se vás sejde 4 a více, vyberete si i místo startu, v okruhu do 30 km od zámku. Podle mnohých je nejlepší příprava – nafukování balonu, ale my si myslíme, že samotná vzduchoplavba slibuje mnohem větší dobrodružství.

Veteráni míří do Slavkova

V areálu zámku Slavkov u Brna se 24. června sejdou a sjedou fanoušci a majitelé auto-moto veteránů. Tradiční Veteranfest se koná už po dvaadvacáté a dost možná přivítá více než tisícovku vozů. Kolik jich přesně bude, to může záležet i na vás. Registrace starých a starších aut, ale také traktorů, historických autobusů (ty jsou novinkou letošního ročníku) a motocyklů nebo sportovních vozů naší výroby probíhá 23. června. Patronkou letošního Veteranfestu se opět stala herečka Alena Antalová, jedna z hvězd oblíbeného TV seriálu Četnické humoresky.

Kromě naleštěných krasavců nejen na čtyřech kolech a zámeckých kulis potěší i zábava, včetně stylové módy, mezi auty se možná bude tančit i swing, nicméně od dětí se to nečeká, pro ty organizátoři chystají jiné atrakce.

Veteranfest Slavkov je oslavou krásy. A nejen aut Autor: Veteranfest Slavkov



Ještě jste si nevybrali?

- V Lužné u Rakovníka vás čeká největší sbírka parních lokomotiv na našem území, některé dokonce pamatují Rakousko-Uhersko.

- V Pelhřimově láká Muzeum rekordů a kuriozit na stovky exponátů, které jinde nenajdete. A v zahradě nepřehlédnete obří exponáty.

- Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedním z nejstarších světových hřebčínů a také domovem nejstaršího původního českého plemene koní, koně starokladrubského. Kromě jiného tu lze vyzkoušet simulátor jízdy v kočáře.

Zdroj: Horský resort Dolní Morava, Vysočina Tourism, Veteranfest Slavkov, Balonový zámek Radešín