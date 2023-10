Zdroj: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Říjen patří dýním a konec října ještě podzimním prázdninám. Spojte to v jeden cíl a vydejte se s dětmi za dýněmi. Nebo se spojte s kamarádkou a užijte si dámskou jízdu o víkendu. Tak kam to bude?

Oranžová záplava dýní nabízí obří pastvu pro oči, zábavu pro ruce a pohlazení pro váš žaludek. Tak neseďte doma, venku vás to bude bavit víc.

Na tuhle dýňovou super akci vás zvou dvě manželky a jedna dcera Petra Jandy, které si říkají JandoVíc:

Specialisté na dýně

Dýňová farma Bykoš ve Středočeském kraji láká veřejnost ještě o tomto víkendu. Dýně si můžete koupit, ochutnat z nich všelijaké dobroty a určitě vám poradí, jak tyhle plodiny pěstovat. Na farmě totiž sami pěstují dobře patnáct druhů dýní pro konzumaci, takže ví, co dýně potřebují. Ale nabídnou vám také okrasné plody. A kdo to má blíž na Vysočinu, měl by vyrazit na dýňový Statek u Pipků (Nová Ves u Leštiny).

Odkud k nám připluly

Dýně pochází ze Střední a Jižní Ameriky. Z pohledu archeologů jde o prastarý zdroj potravy, minimálně sedm tisíc let. Nicméně až v 15. století dýně připluly do Evropy, dorazily sem s mořeplavci a objeviteli nových světadílů. Dýně je vynikající z pohledu trvanlivosti, některé druhy vydrží až měsíce v konzumním stavu. A to, co je dnes pro nás už běžné, svého času dokonce fungovalo jako platidlo.

Hurá do Jihlavy

Na dýních si pochutnáváme nejen my, šmakují i zvířatům. Užijte si dýňově nazdobenou jihlavskou zoologickou zahradu, podzimní tvoření a řemeslné trhy. A také se podívejte na dýňové krmení mnoha zvířat, probíhá od 9.30 do 14.30 hodin.

Nejste sami, kdo miluje dýně Autor: Shutterstock

Svět dýní na zámku

Na tuto sobotu se plánuje Den dýní na žďárském zámku. Kromě tvoření s dýněmi, ale třeba i s pastely vás čeká také apple-carving (vyřezávání ozdobných dekorů na jablka) nebo malování v písku. Nezůstanete ani o hladu, abyste načerpali sílu třeba na středověké hry s dýněmi. A na závěr dýňového dne se plánuje průvod plný světýlek na blízkou Zelenou horu.

Užijete si i v Praze

V botanické zahradě hl. m. Prahy patří říjen dýním už řadu let. Ještě stihnete vydlabávání dýní a výrobu luceren, na to je vyhrazený celý víkend 28. až 29. 10. Návštěvníky opět pobaví kouzelná aranžmá. Půjdete-li severním vchodem, některá z nich objevíte už cestou lesem směrem k hlavní části areálu. Pak se ještě těšte na naši aktuálně největší dýni, která váží 150 kilo. Je otázkou, zda ji může trumfnout ještě větší plod?

Zdroj: Zámek Žďár, Zoo Jihlava, botanicka.cz, dynovysvet.cz, pumpkins.cz