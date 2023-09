Zdroj: Shutterstock

Pobyt v kempu nabízí romantiku, dobrodružství a také spoustu tipů na výlety v okolí. Proto také do nich jezdíme. Ale otestovat všechny NEJ u nás a také na Slovensku jeden člověk nezvládne. Šetřete svůj čas, od toho je anketa Kemp roku, která určila letošní vítěze.

Kdo kempy hodnotil?

Dost možná i vy. Hlasování totiž probíhalo na webu Dokempu.cz celé prázdniny a zapojit se mohl každý. Hodnotí se podle celé řady různých parametrů. Například zda je kemp vhodný pro rodiny s dětmi, jestli do něj můžou psi, jaká je programová nabídka (co dělat přímo v kempu, co podniknout v okolí). Poslední dobou se také víc řeší, jak moc se kemp chová ekologicky, ale hodnotí se i jiné faktory. Pouze ve dvou kategoriích, Skokan roku a Objev roku, vybírá vítěze odborná porota. Anketa má velký smysl, letos se do hodnocení zapojilo skoro 3x více návštěvníků kempů než vloni. Detailní výsledky najdete tady.

Tohle je letošní vítěz, pohled na část zázemí Autokempu Sedmihorky Autor: Dokempu.cz

Nejlepší jsou Sedmihorky

Letošní jedničkou se stal Autocamp Sedmihorky v Českém ráji. Dost možná k jeho prvenství pomohla i nádherná příroda, kemp najdete u rybníka Bažantník, kde se dá koupat. Ale také chytat ryby stejně jako lelky nebo krmit kachny. Ubytovat se lze ve stanech, v teepee, v mnoha chatkách či v karavanech. Nebo v mobilním domku a navíc rovněž v penzionu poblíž. Mrkněte se na rezervační systém, vítězný kemp ještě stihnete letos otestovat.

Další medaile

Druhou příčku obsadil zrekonstruovaný Nový kemp Riviera Zbečno, nachází se v CHKO Křivoklátsko, s Berounkou nadosah. Sem lákáme hlavně ty, kdo chtějí stanovat nebo mají karavan. Tento kemp si navíc vysloužil titul Skokan roku.

A bronz si odnesl Camping Rožnov, to už je o level výš z pohledu komfortu. Nabízí totiž spoustu apartmánů (ano, i televize nebo v létě klimatizaci můžete mít), využívají se celoročně. Přespat se dá samozřejmě i ve stanech, karavanech či chatkách. Chcete něco výjimečného? Pak zkuste tzv. lesostany nebo hobití "domečky", ale ty jsou opravdu miniaturní.

Top ten ankety Kemp roku 2023

1. Autocamp Sedmihorky

2. Nový kemp Riviera Zbečno

3. Camping Rožnov

4. Kemp Keramika

5. Safari Kemp

6. Camp Dolce

7. Vranovská pláž – Holiday Park

8. Kanak – půjčovna lodí, kemp Branná

9. Autokemp Budišov nad Budišovkou

10. Rekreační středisko Stará Živohošť

Zdroj: dokempu.cz