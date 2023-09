Zdroj: Winternitzova vila

Míst nabízejících zážitkové ubytování je celá řada, ale jen málokteré z nich jsou tak unikátní jako naše tipy. Zveme vás do slavné Winternitzovy vily v Praze a neméně zajímavé Volmanovy vily v Čelákovicích, oba rodinné domy patří do celosvětové sítě Iconic Houses. A kdo by chtěl nocovat s duchovním přesahem, toho posíláme do Broumova a do Žďáru nad Sázavou. Výjimečný zážitek si však odnesete ze všech míst.

Pojďte nakouknout do Winternitzovy vily, ať víte, co vás čeká:

Praha: Winternitzova vila

Slavný funkcionalistický dům pojmenovaný po jeho investorovi Josefu Winternitzovi byl vybudovaný v roce 1932. Pro čtyřčlennou rodinu advokáta a personál jde o velkorysý projekt, slibuje plochu 533 m². Z vily se vám navíc otevře jedinečný výhled nejen na Národní divadlo, ale také na Vítkov, Žižkov či třeba Strahov, díky terasám po celé šířce čelní stěny objektu. Rodinný dům pro právníkovu rodinu navrhl věhlasný architekt Adolf Loos ve spolupráci s architektem Karlem Lhotou. Má jít o poslední Loosovu stavbu dokončenou za jeho života.

Kde budete spát

Ve vile je dobře vidět uplatnění Loosova raumplanu (způsobu nakládání s prostorem, kdy podstatná nejsou samotná podlaží, ale funkce místností, a od toho se odvíjí jejich velikost a výška). Ohromí vás otevřený centrální společenský prostor, vestavný nábytek dokonale šitý na míru jeho původním uživatelům i výhledy po okolí a jiné lahůdky. A spát budete v patře, v dobově zařízené ložnici původních majitelů, ráno si užijete snídani na jedné z teras.

Iconic Houses je…

… celosvětová síť architektonicky zajímavých domů, vil či ateliérů, které byly postavené v minulém století. V rámci světa aktuálně jde o necelé dvě stovky objektů či apartmánů, v rámci České republiky jich najdete už 12 (přesněji: 10 domů, 1 apartmán a 1 rezidenci). Všechny naše Iconic Houses vám letos průběžně představujeme v časopisu Dům a zahrada.

Čelákovice: Volmanova vila

Další perlu byť pozdního funkcionalismu objevíte ve středočeských Čelákovicích a patří mezi největší rodinné domy, které u nás byly postavené v meziválečném období. Volmanova vila využívající i inspiraci Le Corbusierem patřila známému čelákovickému podnikateli Josefu Volmanovi. Do unikátního domu, jehož užitná plocha bez terasy nabízí 1138 m², se nastěhoval s dospívající dcerou v roce 1939. Neboli obří prostor trvale využívali jen dva lidé. Autory projektu jsou architekti Karel Janů a Jiří Štursa, představitelé levicové avantgardy.

Volmanova vila patří k našim největším soukromým objektům postaveným v meziválečném období. Architekti se inspirovali i tvorbou Le Corbusiera Autor: Volmanova vila

Kde budete spát

I zde je vila řešená obdobně jako u mnoha jiných významných podnikatelů meziválečné éry. Přízemí rovná se společenský prostor, fungující jak pro rodinu, tak obchod, v patře se nachází tři soukromé apartmány. Jeden z nich patřil Volmanově dceři Ladislavě, a právě tady vám ustelou. A když vám ukážou zázemí v podobě koupelny s mramory a výjimečnou modrou vanou, nebude to omyl. Dcera měla skutečně modrou vanu, kdežto otec růžovou. Kdybyste si chtěli porovnat nocování v obou ikonických vilách, můžete si ho objednat i přes Amazing Places.

Žďár nad Sázavou: Bývalé opatství

Ve Žďáru nad Sázavou najdete bývalý areál cisterciáckého kláštera (dnes zámecký areál), jehož dějiny spadají až do roku 1252. Nicméně zásadní architektonická proměna nastala v 1. čtvrtině 18. století, kdy tehdejší opat oslovil architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Ten nejprve přestavěl v duchu barokní gotiky kostel, později navrhl řadu dalších budov včetně šlechtické akademie, hospodářského dvora, prelatury (zázemí opata)...

Žďár nad Sázavou: Bývalý barokní areál cisterciáckých mnichů se proměnil na zámek. Přenocovat můžete i v barokní věži, ale předtím si prohlédněte opatskou prelaturu Autor: Zámek Žďár

Kde budete spát

Přesvědčte se sami, že se žďárský zámek nikdy nezamyká, tady se pořád něco děje. Kromě netradičního Muzea nové generace nebo hledání Santiniho odkazu se tu pořádá řada akcí. Například v prelatuře se 22. října chystá koncert barokní hudby. Nemusíte se nikam honit, když přespíte v barokní věži, nebo ve šlechtické akademii, ovšem jde to i v bývalém domě zahradníka z 18. století či ve zdejším mlýnu ze 17. století. Interiéry apartmánů navrhla designérka Alexandra Dýcková.

Broumov: vítejte u benediktinů

Stále ještě nádherná příroda vás čeká v CHKO Broumovsko, kde také najdete další skvost, národní kulturní památku Broumovský klášter (Benediktinské opatství sv. Václava). Jde o jedinečný barokní areál přímo ve městě, přesněji o barokní přestavbu původní gotické tvrze z první poloviny 14. století. A protože barokní proměnu dostal na starosti tandem architektů Dientzenhoferů (otec Kryštof a syn Kilián Ignác), máte se opravdu na co těšit.

Broumovský klášter oslní barokní architekturou, v jeho prostorách funguje i kulturní a vzdělávací centrum Autor: Broumovský klášter, Kateřina Ostradecká

Kde budete spát

Přestože areál dává přednost skupinovým pobytům, když mají místo, rádi ho nabídnou i jednotlivcům. Hlavu složíte v tzv. Domě hostů, v bývalých mnišských celách. Jde o dvoj- a čtyřlůžkové pokoje typu hostel vybavené smrkovým nábytkem a dnes nezbytnou wi-fi. A už 5. října se pořádá ochutnávka vín z benediktinských sklepů, protože není pravda, že víno se pro mnichy nehodí. A co je dobré pro mnichy, to se hodí i pro vás.

Zdroj: Winternitzova vila, Amazing Places, Volmanova vila, Broumovský klášter, Zámek Žďár