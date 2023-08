Zdroj: Matyáš Gál/CzechTourism

Vždycky jednou za tři roky se v Jablonci nad Nisou pořádá Mezinárodní trienále skla a bižuterie. Ve zdejším muzeu se představuje to nejzajímavější, co se ve světě skleněné krásy během posledních let vytvořilo. A ten čas nastal právě teď. Vydáte se na výlet?

Pokud chcete vědět, čím je jablonecké muzeum tak unikátní, mrkněte na video:

Na co se těšit

Součástí trienále v Muzeu skla a bižuterie je několik výstav. Ta první se jmenuje Trendy.Design.Produkce a představuje tvorbu čtyř desítek domácích a zahraničních značek. Jde o malé i velké firmy, ruční i strojovou výrobu. Ze známých jmen uvidíte práci například Studia Dechem, Ronyho Plesla, Jakuba Berdycha a dalších. Ve skleněné přístavbě muzea je instalovaná výstava Cesta ke hvězdám. Ta vás zase seznámí s mladou generací výtvarníků do 35 let. Určitě se na ně jděte podívat, ostatně kde jinde byste mohli vidět například asfalt, který teče přes sklo. A třetí výstava vás vrátí do hlavní budovy muzea, přehlídku současných českých výrobců obalového skla objevíte ve stálé expozici skla.

Aktuálně

Ještě dnes a pak za 2 týdny si můžete užít Skleněné pátky. Dnes si můžete vyzkoušet pískování skla, 18. 8. se bude na sklo malovat. Vstup na workshopy je zdarma.

Od 10. do 13. srpna proběhne prodejní výstava Křehká krása v areálu jabloneckého Eurocentra. Prostě kdo má rád sklo a bižuterii, ten si ji nenechá ujít.

Více o historii jabloneckých sklářů a skla vůbec se dozvíte v takzvané Liščí boudě na Kristiánově díky stálé expozici jabloneckého muzea.

Zdroj: Trienále Jablonec 2023