Zdroj: Shutterstock

Hledat teď tipy na výlety předpokládá předem zjišťovat, zda mají v místě potenciálního cíle otevřeno. To ovšem u našich největších náměstí nemusíte řešit. Tak kam to bude?

Abyste si procházky opravdu užili, vybrali jsme pro vás náměstí, která nejsou jako dlaň. Pokud vám ani to nestačí, přidáváme ještě tipy, jak si vycházku prodloužit.

Začínáme na našem největším náměstí, kterému se ve středověku říkalo Dobytčí trh:

​Karlovo náměstí, Praha

Kdybyste chtěli projít naše největší náměstí, zamiřte do hlavního města. Klidně zajděte na Václavské náměstí, ovšem to Karlovo má být ještě větší. Zaujme nejen rozlohou přibližně 80 000 m², ale i parkem, což se v centru města zdá být téměř protimluv. Na Karlově náměstí poblíž fakultní nemocnice okoukněte Faustův dům, původně gotický přestavěný v renesanci a baroku. Nějaký čas ho vlastnil Edward Kelley, šarlatán a alchymista císaře Rudolfa II., a snad i proto jde o velice tajemný objekt.

Plus tip navíc

Stačí sejít Resslovou ulicí a za chvilku se dostanete ke slavnému Tančícímu domu architektů Vlado Miluniće a Franka O. Gehryho z 90. let 20. století. Z jeho terasy vás čeká jeden z nejhezčích pohledů na Pražský hrad.

Masarykovo náměstí v Jihlavě Autor: Shutterstock

Masarykovo náměstí, Jihlava

Základ náměstí vznikl už ve 13. století, jenže kvůli ohromnému požáru v roce 1523 došlo ke zničení drtivé většiny staveb ve městě. Proto i na Masarykově náměstí najdete budovy pamatující renesanci, baroko i klasicismus. Až budete stát před radnicí, přeneste se v mysli do roku 1436, kdy zde byla podepsaná a vyhlášená Basilejská kompaktáta, dokument upravující vztahy mezi husity a basilejským koncilem. Na náměstí vedou hlavní cesty do města a dříve měla každá bránu. Dodnes se zachovala jen brána Matky Boží.

Plus tip navíc

Jihlavské podzemí je legendární a druhé největší u nás. Z asi 25 kilometrů můžete vidět jen malou část, ale i ta za to stojí. Na prohlídku historického podzemí se musíte objednat telefonicky předem, kolektory jsou otevřené každou sobotu (nutná předchozí elektronická rezervace).

Náměstí Republiky, Plzeň

U tohoto náměstí se udávají rozměry 193 x 139 metrů už od středověku, zkusíte si ho přeměřit? Náměstí Republiky vévodí gotická katedrála sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží u nás (102,26 metru). Pokud zvládnete necelé tři stovky schodů, mohli byste shora vidět třeba až do Alp. Další, byť mnohem mladší a menší dominanty tvoří tři zlaté kašny Velbloud, Chrtice a Anděl, které baví, i když nechrlí vodu. Moderní kašny zhotovené podle návrhu architekta Ondřeje Císlera zdobí náměstí od roku 2010. Není to žádná novodobá „vylomenina“, stojí v rozích přesně v těch místech, kde kdysi už kašny stávaly (ty původní byly zbourané koncem 19. století).

Plus tip navíc

Být v Plzni a nedat si pivo nejde, a stejně tak nejde „opomenout“ slavné Loosovy interiéry. Dodnes se jich dochovalo osm, polovinu z nich můžete osobně vidět. Adolf Loos patřil k nejvýznamnějším evropským architektům 20. století.

Náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice

Čtvercový tvar, rozloha asi 17 768 m² a lemování v podobě téměř padesátky barokních a renesančních domů představují hlavní taháky českobudějovického náměstí. A to jsme ještě nezmínili velkolepou barokní Samsonovu kašnu, jejíž kamenná nádrž je díky průměru 17 metrů jednou z největších u nás. Nádherný je také novorenesanční palác Včela nebo barokní radnice.

Co by kamenem dohodil najdete další dominantu města, Černou věž ze 2. poloviny 16. století, jejíž výška přesahuje 70 metrů, což bylo na svou dobu nevídané. Na její ochoz se ještě nedostanete, tak si zatím užijte virtuální výhledy.

Plus tip poblíž i daleko

Kousek od českobudějovického náměstí najdete soutok Malše s Vltavou. Co všechno můžete cestou vidět, se dozvíte zde. A pokud to máte do Českých Budějovic daleko, náměstí stejného jména a podobného tvaru najdete i ve Vysokém Mýtě. Podle měření z roku 2012 má být větší (19 929 metrů čtverečních). V jeho středu stojí morový sloup, ale ještě zajímavější jsou ulice vedoucí na náměstí. Jednak jich je dvanáct a navíc jsou perfektně uspořádané, vždy po dvou v rozích a po jedné ve středu každé strany.

Zdroj: Prague.eu, Jihlava.cz, visitplzen.eu, denik.cz, budejce.cz