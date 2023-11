Zdroj: Vysočina Tourism, Aleš Motejl

Kdepak pár hodin, krásně prosvětlený můžete mít celý den nebo i víkend, stačí zajet do Světlé nad Sázavou. Do města, kde se narodila proslulá módní návrhářka Blanka Matragi, která se před lety vyučila brusičkou skla. Ostatně se skleněnou parádou se ve Světlé potkáte hned na několika místech.

Město na soutoku Sázavy a Svratky, kde si podává ruce zejména renesance s barokem a architekturou 20. století, vás bude bavit. Chlubí se třemi slavnými sklárnami, také známými osobnostmi, krásnou přírodou i lákavou architekturou. Ale nudit se tu nebudou ani sportovně zdatní návštěvníci.

Pusťte si aspoň kousek sklářského videa, ať víte, co vás bude ve Světlé nad Sázavou čekat:

Skleněná nádhera

Ve Světlé nad Sázavou fungují tři známé sklárny. Jde o společnost Crystal Bohemia, nositele tradice českého křišťálu. Nebo se jděte podívat do sklárny Bomma (přesněji do společnosti Bohemia Machine), jejíž svítidla září v domácnostech i firmách po celém světě. A do třetice vás lákáme do josefodolské sklárny Caesar Crystal Bohemiae. Její kořeny spadají do 60. let 19. století a proslula výrobou ručně foukaného i broušeného 24% olovnatého křišťálu. Všechny sklárny pořádají pro zájemce exkurze.

Kam vyrazí sportovci

Turisté můžou odstartovat svůj výlet v Lipnici nad Sázavou, naučná stezka připomínající slavného literáta a lipnického rodáka Jaroslava Haška měří asi 12 km a končí ve Světlé nad Sázavou. Nebo se ze Světlé vydejte za poznáním nejstarší přírodní rezervace na Havlíčkobrodsku.

Jmenuje se Stvořidla a mimo jiné uvidíte koryto Sázavy doslova samý balvan. Nedaleko rezervace ještě objevíte slavnou Sluneční zátoku (památník připomíná, že tady pobýval spisovatel Jaroslav Foglar, duchovní otec Rychlých šípů).

A kdo by raději sedl na kolo, užije si cyklostezku ze Světlé do Smrčné a zpět. Předem se však protáhněte na hřišti s fitness prvky.

Autor: Vysočina Tourism

Zámek, který nikdy nezavírá

Chcete-li poznat architekturu města Světlá nad Sázavou na jednom místě, zajděte na zdejší zámek. Kdysi gotická tvrz se proměnila v lovecký zámek, ten posléze získal renesanční tvář díky Trčkům z Lípy, kteří patřili mezi naše nejvýznamnější šlechtické rody. Následně se dočkal barokní proměny, otisk na zámku však zanechal i empír a neorenesance.

Zámek nabízí několik prohlídek a expozic, včetně sbírky historického skla (jde o třetí největší sbírku svého druhu v rámci Evropy). Unikátní bude i plánovaná výstava České korunovační klenoty. Představí repliky svatováclavské koruny, středověkého žezla, jablka a korunovačního meče. Autorem dokonalých replik, jež můžete vidět od 1. 12. 2023 do konce ledna, je legenda ve svém oboru - zlatník Jiří Urban. Ano, právě ten mistr zlatník, který vytvářel šperky i pro anglickou královnu Alžbětu II.

Tipy pro milovníky architektury

Ve městě je však k vidění mnoho dalších památek. Včetně raně gotického kostela sv. Václava ze 14. století, pozdně barokní radnice z konce 18. století nebo nového židovského hřbitova, rovněž z 18. století. Za návštěvu stojí také zdejší středověké podzemí, má otevřeno celoročně. Odhaduje se, že podzemí vznikalo v 15. století, nicméně přesná doba vzniku zatím nebyla potvrzena. Co je však jisté? Prohlídka podzemí vás nabije netušenou energií a ani neunaví, těch 200 metrů zvládnete "levou zadní".

Zdroj: kyticesvetla.cz, Vysočina Tourism