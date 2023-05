Zdroj: Zámek Loučeň

Tentokrát vás zveme na zámek Loučeň, kde do 3. 6. probíhají květinové prohlídky, také na zámeček Mcely a ještě do cukrovaru v Dobrovici. Proč? Všechna tři místa úzce souvisí se šlechtickým rodem Thurn-Taxisů.

Jede, jede poštovský panáček...

Kdybychom pátrali po kořenech německého rodu Thurn-Taxisů, dostaneme se do Itálie. V severní Itálii také začala už koncem 13. století poštovní kariéra Tassů (německy Taxisů, od 17. století Thurn-Taxisů). A nebyla ledajaká, jejich služeb mimo jiné využíval papežský dvůr. V 16. století rod získal právo provozovat poštovnictví v celé řadě evropských zemí, dnes bychom řekli, že na to měl monopol. V některých zemích tuhle roli fakticky naplňoval až do 19. století.

Jak to bylo u nás? Když se Ferdinand I. z rodu Habsburků stal českým králem, pověřil dvorského poštmistra Antonia Taxise, aby co nejdříve zařídil poštovní spojení mezi Prahou a Vídní. Což se v roce 1527 také stalo. O pár let později přibyla trať mezi Vídní a dnešní Bratislavou.

Lákavá Loučeň

Ale teď už vás zveme na výlet. Městys Loučeň se nachází nedaleko Nymburka a jeho největším lákadlem je barokní zámek, postavený počátkem 18. století (dnešní podoba odpovídá úpravám z konce 18. století). Právě Loučeň byla od roku 1809 do roku 1945 rodinným sídlem česko-německé větve Thurn-Taxisů, což dodnes připomíná mnohý mobiliář. Po rekonstrukci v letech 2000 až 2007 se soukromému vlastníku povedlo sehnat většinu původního vybavení, zámecké expozice odpovídají stavu interiérů ve 30. letech 20. století.

Rekonstrukcí prošel také zámecký kostel a další navazující objekty, ale i přiléhající anglický park. Ten se proměnil patrně v největší přírodní ráj labyrintů a bludišť u nás, díky nimž bude tohle místo bavit rovněž děti (nebo s nimi zajděte na speciální dětské prohlídky zámku). Pokud chcete, můžete tu také přespat. Dokonce i na zámku, nebo v domku knížete Alexandra, v historickém či moderním hotelu.

V popředí vidíte barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který patří k zámku Loučeň Autor: Zámek Loučeň

Relaxační Mcely

Ještě menší než městys Loučeň jsou Mcely, kde najdete původní dřevěné stavby, barokní kostelík a také stejnojmenný barokní zámek, přebudovaný v 19. století v klasicistním slohu. V roce 1869 ho koupil Hugo Maxmilián z rodu Thurn-Taxisů jako venkovskou usedlost. Tomuto rodu objekt patřil do roku 1948. Pak už ale zámek více méně chátral, až se opět dostal do soukromých rukou a znovu se otevřel v roce 2006 jako spa hotel. Obklopuje ho park, v němž mimo jiné najdete bylinkovou či meditační zahradu nebo přírodní koupací jezírko.

Kde si osladit život

Knížecí rod Thurn-Taxisů byl opravdu podnikavý a nešlo jen o poštovní služby. Rod mimo jiné vlastnil zámek v Dobrovici, ve městě kousek od Mladé Boleslavi. A protože ho nikdo neužíval, kníže Karel Anselm řešil, jak s ním naložit. Tehdy v Evropě panoval nedostatek třtinového cukru, a tak vznikl nápad vyrábět cukr z řepy. Kníže Karel proměnil zámek v cukrovar v roce 1831 a od té doby se tady stále vyrábí cukr, což je opravdu výjimečné. Nejen u nás, ale i v Evropě. Původního majitele dodnes připomíná i část názvu společnosti, která náš největší a nejstarší cukrovar vlastní - Tereos TTD (Thurn-Taxis plus Dobrovice).

Prohlédnout si cukrovar můžete opět od letošního října asi do ledna 2024, v rámci řepné kampaně. Nebo nečekejte a objednejte se na exkurzi do lihovaru ve stejné společnosti, ty jsou aktuální. Případně se stavte ve zdejším Muzeu cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice. Podrobnosti najdete tady.

