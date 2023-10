Zdroj: Tomáš Slavík

Festival světla je výjimečný v tom, že nabízí vnímat naše hlavní město jinak. Ostatně vidění světa každého z nás přece závisí na světle. Letos Signal Festival zavedl návštěvníky do centra Prahy a do Karlína plus částečně i do Holešovic. A navíc přidal několik tipů kam odbočit jinam.

Ohlédnutí v kostce slibuje právě tohle video:

Dva videomappingy

Videomapping je největší lákadlo a letošní festival nabídl hned dva. Jeden jste mohli vidět v Karlíně, na fasádě kostela sv. Cyrila a Metoděje, jmenoval se Echo a připravilo ho japonské studio Flightgraf. A druhý videomapping rozsvítil Městskou knihovnu na Mariánském náměstí, v centru Prahy. Jeho autor, maďarský umělec András László, ho nazval Luminary Glyphs a využil v něm také umělou inteligenci.

Kromě nich ale zářilo ještě mnoho uměleckých instalací na různých místech. Nás v redakci bavil projekt, který lákal na nádvoří barokního skvostu, budovy Invalidovna. jejím autorem je český architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Kdybyste se chtěli přijít podívat právě sem, ať už za světla či po setmění, do konce října stihnete prohlídku Invalidovny s průvodcem.

Ale zpět k Signal Festivalu, tohle je vzpomínka na karlínský videomapping:

A kdo chce, ještě si připomene videomapping v centru Prahy.

Máte chuť porovnat si letošní videomappingy s loňským? Ten se odehrál na chrámu sv. Ludmily na pražském Náměstí míru:

Zdroj: youtube, Signal Festival