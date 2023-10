Zdroj: Shutterstock

Kdybychom vám nabídli desítky tipů na výlety, co se dá vidět a zažít na Slovensku, nevyberete si. Tak jsme to zúžili. Vybrali jsme 4 tipy na místa, o nichž si myslíme, že by je aspoň jednou v životě měl vidět každý Čech.

Nejprve vás zveme do vesnice Klin, kde uvidíte sochu, kterou opravdu nejde přehlédnout:

Socha Ježíše jako v Riu

Nejsevernější slovenský region Orava leží na severozápadě našich sousedů, na hranici s Polskem. Právě tady u obce Klin na kopci Grapa můžete spatřit výjimečnou sochu Ježíše Krista, kterou jistě znáte ze zahraničních fotek.

Brazilský Ježíš sice dnes už není jen jeden, ale ten starší a slavnější měří bez podstavce 30 metrů. Za ním byste museli do Rio de Janeira, kdežto slovenský Klin je mnohem dostupnější.

Zdejší socha Ježíše dělá lidem radost od roku 2008. Je vysoká asi 9,5 metru, její otevřená náruč (rozpětí rukou) má 7 metrů a váží 23 tun. Z obce sem pohodlně dojdete po svých. Shora se nabízí nádherný výhled nejen na oravskou přehradu, ale i na Roháče (část Západních Tater) a ještě dál.

Evropa v Komárně

V Komárně ušetříte spoustu času, na jednom místě uvidíte architekturu desítek zemí. Komárno najdete na jihu Slovenska, poblíž hranic s Maďarskem. Bavíme se o jednom z nejstarších slovenských měst.

Kromě pevnosti ze 16. století, kterou prý nikdo nikdy nedobyl, vás lákáme na modernější architekturu. Raritou města a velkým magnetem na turisty je totiž zdejší Náměstí Evropy. Německý dům představuje jediný opravdu starý objekt, dokonce má jít o nejstarší dům ve městě, ale ostatní stavby jsou ze současnosti.

Ovšem těžko to poznat, jde o věrné repliky, díky nimž se na chvíli přenesete například do Belgie, Holandska, Skotska, Anglie a mnoha dalších evropských zemí a regionů. Na náměstí také najdete galerii soch znázorňujících vládce a významné historické osobnosti Evropy.

Komárno, tzv. Náměstí Evropy Autor: Shutterstock

Několik NEJ v Levoči

Na východním Slovensku doporučujeme návštěvu města Levoča, jehož historické centrum najdete i na Seznamu světového dědictví UNESCO. Tvoří ho několik desítek gotických, renesančních a barokních domů.

Vyhlášený je rovněž chrám sv. Jakuba, patří mezi největší gotické katedrály na Slovensku a jde o národní kulturní památku. Jeho hlavní oltář od řezbáře Mistra Pavla z Levoči má být nejvyšším dřevěným gotickým oltářem na světě (18,62 metru).

Chcete-li si Levoču uchovat v paměti pěkně z výšky, vyšlápněte si Mariánskou horu nad městem. Dostanete se na jedno z nejstarších poutních míst na Slovensku.

Pohádkové dřevěnice

Čičmany nepatří mezi vesnice, které by vynikaly počtem obyvatel. Zato zdejší dřevěnice staré sto až dvě stě let jsou opravdová rarita, známá po celém světě. Zdobí je totiž bílé ornamenty, které vypadají jako zdejší tradiční lidové výšivky.

Součástí Povážského muzea se staly dvě dřevěnice, mrkněte se, jak mají otevřeno. Ale kouzelné domečky nejsou pouze "učebnicí" architektury. V některých místní lidé stále bydlí, v jiných objevíte penziony nebo třeba restauraci. Komplex lidové architektury byl v roce 1977 vyhlášený památkovou rezervací.

