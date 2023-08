Zdroj: Stezka korunami stromů Krkonoše

Léto vysloveně přeje netradičním zážitkům, a ty, které vám nabízíme, ještě v pohodě stihnete. První tip vás láká do Krkonoš, druhý do Prahy.

Rádi byste si poslechli dobrou muziku, ale koncertní sály vás nelákají? Zkuste to v přírodě, tam i hudba bude vašim uším lépe chutnat.

Míříte na Valašsko? Tak se určitě stavte tady. Schválně, jestli si troufnete na zdejší skywalk:

Středa 23. 8.

Stezku korunami stromů Krkonoše asi znáte, ale zažít ji po setmění se běžně nepovede. Srpnové středy je to ale jinak. Ještě stihnete speciální prohlídku, která začíná v 18.30 hodin, a až vystoupáte skutečně do korun stromů, přijde další zážitek – koncert v podání smyčcového kvarteta TrutnoForte. S čím to spojit: Stezka se nachází poblíž Janských Lázní, kde se můžete projít krásnou secesní kolonádou.

Neděle: 20., 27. 8. a 10. 9.

Ještě tři neděle plné hudby vás čekají v pražské trojské botanické zahradě. Odehrají se v Ornamentální zahradě a začínají vždy v 17 hodin. Například tuto neděli je na programu Vivaldi a Corbett, ta příští se ponese na vlnách jazzu a swingu. Více o programu zde. S čím to spojit: S návštěvou zdejšího tropického skleníku Fata Morgana. Nebo s komentovanou prohlídkou trojských vinic a sympatického sklípku včetně degustace. Případně i s fotovýstavou těch nej záběrů rostlinného světa, které pochází z prestižní soutěže Czech Nature Photo. Schválně: uhádnete, jakou dřevinu zvěčnil fotograf Aleš Malár na fotografii?

I tuto fotografii uvidíte na unikátní výstavě v pražské botanické zahradě Autor: Czech Natur Photo, Aleš Malar

Zdroj: Stezka Krkonoše, Botanicka.cz