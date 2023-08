Zdroj: Město Teplice

Ušetřit si pár kroků a současně lépe poznat dané místo slibují výletní vláčky. Kde všude do nich můžete nasednout a proč byste to měli udělat?

Výletní vláčky sice nemůžou konkurovat nostalgickým jízdám v historických vlacích, ale ani se o to nesnaží. Jejich úkolem je dopravit turisty z bodu A do bodu B a někde i se zastávkami navíc. Vybrali jsme pro vás několik měst, kde si díky nim užijete i vítr ve vlasech.

Vychutnejte si jednu jízdu aspoň prostřednictvím videa:

Začínáme v Praze

Jízda pražským výletním vláčkem je jako stvořená pro všechny, kdo chtějí najednou vidět více památek hlavního města. Začíná i končí na Staroměstském náměstí a trasa vede rovněž kolem Strakovy akademie (Úřad vlády), Valdštejnského paláce, Nerudovou ulicí až k Loretě a na Pražský hrad. Pokračuje k letohrádku královny Anny, kolem Rudolfina a Staronové synagogy zpět na Staromák.

Bavíme se v Plzni

Do vláčku nastoupíte v centru, na náměstí Republiky, a odveze vás do místní zoo, která je propojená také s botanickou zahradou. Zastávku najdete poblíž zadního traktu chrámu svatého Bartoloměje (už jste vystoupali na jeho věž?). Dva tipy navíc: 31. 8. chystá zoologická zahrada netradiční prohlídku bosou nohou. A do zoo se dá svézt i historickým autobusem, ten vyjíždí o víkendech z hlavního vlakového nádraží.

Poděbrady jinak

Další vyhlídková mašinka vás poveze kolem Labe ve známém lázeňském městě. Startuje v parku u zdymadla, což je z centra Poděbrad opravdu kousek, a předem si můžete prohlédnou také hydroelektrárnu. Nebo zdejší zámek, kde je muzeum - Památník krále Jiřího z Poděbrad. Vláček jede k soutoku Labe s Cidlinou a zpět.

Jezdí i v Teplicích

Zdejší vláček má dokonce jméno, Humboldt vás přepraví z centra, z náměstí Svobody do botanické zahrady. Bere to trochu oklikou, přes Zámecký a Šanovský park. Přistoupit a vystoupit se dá na několika místech. Třeba na Zámeckém náměstí, na jehož konci nepřehlédnete vyhlídkovou věž Jana Křtitele. Kromě výhledu z ochozu si tu prohlédnete expozici papírových modelů věží a majáků. Zaujalo nás: V teplické botanické zahradě mají křížovkářský záhon, kde se pěstují rostliny známé z tajenek.

Teplice: vystoupit, nebo naopak nastoupit rovněž můžete i na Zámeckém náměstí Autor: Město Teplice

Také v Třeboni šetřte nohy

Do vláčku Třeboňáčku se nastupuje u lázní Aurora. Což znamená, že musíte dojít hezkou procházkou z centra směrem na jeho kraj. Jede kolem rybníku Svět, uvidíte i Opatovický rybník, možná i Schwarzenberskou hrobku. Pak se vrací k Bertiným lázním a zpět k Auroře. Zaujalo nás: O místech, jimiž budete projíždět, vám více sdělí příjemný hlas herce Petra Nárožného.

Znojmo láká na skleničku

Naše poslední jízda míří od znojemského Louckého kláštera k přehradě, tohle je hezký úsek kolem Dyje. A pak vás čeká kostel sv. Mikuláše, Městské lázně, několik náměstí a další památky. Ale asi to hlavní, co vás bude bavit, je možnost nastoupit na kterékoliv zastávce (když nebude vláček plný) a také vystoupit. A třeba v Enotéce v areálu pivovaru, poblíž místního hradu, si dát skleničku dobrého vína (zastávka v ulici Přemyslovců). Navíc znojemská enotéka je největším degustačním prostorem se systémem „by the glass“ v České republice.

