Nic se nemá přehánět a ničemu se nemá vyhýbat. Proto když si dáte rozumné množství tlačenky nebo piva, rozhodně vám to neuškodí. Vždy záleží na tom, jak se stravujete obecně. Jedno jídlo nemá žádný zásadní vliv. Doporučuje se, aby dvě třetiny vašich jídel byly zdravé a vyvážené. Jedna třetina pak může být klidně nezdravá, pro radost.

Tlačenka na tom není vůbec zle

Velkou část tlačenky tvoří želatina, ta obsahuje kolagen, který je užitečný pro naše kosti, chrupavky, vlasy, nehty a pokožku. Jistě víte, že želatina je vyráběna právě z prasečích kloubů, kostí a tak dále. To je důvod, proč hodně lidí tlačenku a obecně želatinu nevyhledává. Pokud vám toto nevadí, pak si můžete být jistí, že to, co se vytváří v prasečích kostech, se pozitivně propíše do těch vašich.

A co když si k tomu dáte pivko?

V první řadě je nutné zdůraznit, že alkohol je droga a rozhodně ho nesmíte brát v domnění, že po něm budete zdravější, mladší, krásnější nebo cokoli jiného. Na druhou stranu, jedno pivo jednou za čas vám pravděpodobně neuškodí. Pivo je z velké části voda, ta je pro lidské tělo užitečná, a také obsahuje vitamin B, i ten má pozitivní vliv na naši pokožku. Občasná sklenice piva prý může pomoci i v boji s osteoporózou a tak dále.

Pokud si tedy chcete pivo dát, tak ano, ale nečekejte zázraky. Třeba vitamin B, vhodný pro vaši pokožku, je lepší přijímat z jiných zdrojů (jako jsou sýry, kvasnice, celozrnné pečivo nebo ořechy), v pivu je ho velmi málo, a voda je také lepší samotná.

