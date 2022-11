Zdroj: Kärcher

Práce s wapkou je vcelku jednoduchá, zvládnete ji i bez předchozích zkušeností, jen je potřeba dát pozor na pár věcí. Především je nutné před zapnutím stroj odvzdušnit, tedy spustit přívod vody, zmáčknout pistoli, počkat, až začne vytékat voda, a teprve pak spouštět motor. Pokud by totiž čerpadlo běželo hned od počátku naprázdno, mohlo by se rychle poškodit. Obrácený postup použijte po skončení stříkání – nejprve vypněte motor, pak teprve přívod vody. Zejména v oblastech s tvrdou vodou není po skončení práce od věci stroj a příslušenství profoukat vzduchovým kompresorem, vodní kámen se nebude tak rychle usazovat.

I když jsou vysokotlaké čisticí stroje konstruovány tak, aby něco vydržely, během mytí se snažte co nejméně přerušovat proud vody vypínáním a zapínáním pistole. Tlakové rázy jim totiž rozhodně nesvědčí. Samotné čištění povrchu raději začínejte z větší vzdálenosti, na nižší tlak, a proudem vody pohybujte, nenechávejte ho působit na jedno místo. Jako minimální vzdálenost se uvádí 30 cm, pro začátek je však lepší větší. Silnější myčky dokážou předměty nejen zbavit nečistot, ale se špínou mohou vzít i povrch – lak na autě otryskaný místy až na kov není výjimkou, stejně tak zničené pneumatiky, u starších aut se výkonná wapka dokáže skrz hodně zrezlá místa dokonce podívat až dovnitř vozu. Totéž platí u fasád. Že se myčka nepoužívá na stříkání dětí, dospělých či domácích mazlíčků, je nejspíš jasné, a že jde o elektrické zařízení asi také. Bezvadné prodlužovací kabely by tedy měly být určené zásadně pro venkovní použití a jejich spoje by neměly ležet na zemi, v okolí pracovního prostoru musí být zakryta všechna zařízení jako zásuvky, spínače atd. A i když je zima zatím daleko, nezapomeňte před nástupem chladného období vodu z wapky vypustit.

Aby šla práce dobře od ruky

Nejen paprsek vody čistí povrch, na wapky existuje široká řada speciálního příslušenství, s nimiž dosáhnete skvělých výsledků. K základnímu příslušenství, které se dodává s myčkou, patří většinou přímá a rozprašovací tryska, kartáč, případně nádoba na saponát. Další pomocníky lze ovšem dokoupit, ne všechny modely ale umožňují jejich nasazení. Navíc jsou rozdíly mezi úchyty příslušenství jednotlivých výrobců, to lze však řešit nasazovacími adaptéry. Pro čištění teras se bude hodit speciální podlahový kartáč, na auto turbokartáče a úhlové trysky pro čištění podvozku, na odpadové a jiné potrubí zase takzvaný krtek – dlouhá tlaková hadice s vícesměrnou tryskou. Na střechy a vysoké stěny zase využijete prodlužovací tyč. Příjemným vybavením, které určitě oceníte, je také naviják na hadici.

Typ povrchu Motor Teplota vody Tlak, příkon, minimální průtok Doporučené příslušenství jízdní kola, zahradní nábytek elektrický studená cca 110 bar, 1400 W, 360 l/h tryska s přímou tryskou a rozprašovač auto, motocykl elektrický studená nebo teplá cca 120 bar, 1600 W, 400 l/h tryska s přímým a rotačním proudem, ruční kartáč, nádrž na čisticí prostředky terasa, dlažba, podlahy elektrický studená nebo teplá cca 140 bar, 2000 W, 500 l/h tyčový nástavec, terasový kartáč, tryska s přímým proudem a rozprašovač, nádrž na čisticí prostředky střecha a okapy elektrický pro příležitostné použití studená cca 140 bar, 2000 W, 500 l/h čistič okapů, dlouhá hadice, tryska s přímým proudem, rozprašovač a rotační tryska, nádrž na čisticí prostředky fasády, stěny elektrický pro příležitostné použití studená nebo teplá cca 160 bar, 3000 W, 600 l/h dlouhá hadice, teleskopická tyč, tryska s přímým a rotačním proudem, nádrž na čisticí prostředky

Příklady prodávaných strojů:

Kärcher OC 3 Adventure Box je přenosná tlaková myčka s příslušenstvím pro čištění vybavení i na cestách. Odnímatelná nádrž na vodu umožňuje flexibilní používání i bez přípojky elektrické energie a vody. Plochý nízkotlaký paprsek vody je vhodný i pro citlivé povrchy. Sací hadice umožňuje využívání alternativních vodních zdrojů, lze doplnit dobíječkou na auto. www.karcher.cz

Tlaková myčka Kärcher Autor: Kärcher

Vysokotlaká myčka Makita HW132 je vhodná pro náročnější práce okolo domu a zahrady. Asynchronní motor a odolné čerpadlo z hliníkového těla a nerezových pístů poskytují provozní tlak 120 bar. Různorodá škála příslušenství včetně držáků, integrovaných do těla myčky. www.makita.cz

Tlaková myčka Makita Autor: Makita

Pro menší čištění, například kol či automobilu na výletech, je vhodná aku tlaková myčka Greenworks GDC40 40 V. Je nezávislá, skladná, kompaktní a lehce přenosná, voda se nalévá do integrované nádrže. Daní za li-ion bateriový provoz je menší tlak (70 bar), baterie je kompatibilní s dalšími zahradními stroji řady Greenworks 40 V. www.mountfield.cz

Tlaková myčka Greenworks Autor: Greenworks

Vysokotlaký čistič Bosch Universal Aquatak 135 zajišťuje rychlé, flexibilní a bezpracné čištění. Nastavitelná univerzální tryska Trio (3 v 1) zvládne širokou škálu různého čištění od zahradního nábytku po okapy. Možnost připojení řady dalšího příslušenství. www.bosch-diy.com

Tlaková myčka Bosch Autor: Bosch