Zdroj: profimedia.cz

Co je na tomto prodeji tak šokujícího? Možná to, že se jej bubeník skupiny Mötley Crüe snažil marně prodat dlouhých 7 let. Svého kupce si sídlo našlo až nedávno – muzikant dokonce musel snížit cenu domu. Nakonec jej prodal za 3,6 milionu dolarů. To je o 49 milionů korun méně, než za kolik dům před lety sám koupil.