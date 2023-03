Zdroj: Möbelix

Chystáte dětem nebo sobě sendviče do školy a do práce? Tak to spojte a udělejte sendvičový dort pro celou rodinu na víkend. Kromě zdravější verze sendvičového chleba potřebujete zeleninu, chybět nesmí pažitka, ale jakou použijete náplň a čím potřete dort zvnějšku, to už je na vás.

Kdyby vám zbývalo více rajčat, udělejte si také luxusní tomatovou polévku, ale jde to i s rajčaty z plechovky:

Suroviny: asi 20 plátků toastového chleba, 150 až 200 g šunky, 150 g strouhaného sýru, 200 g smetanového sýru (nebo ricotty, žervé, humusu a podobně), zelenina (okurky, rajčata, ředkvičky, kedlubny - co máte doma), 2 až 3 uvařená vejce, pažitka, hořčice, 200 g smetanového sýru na finální potření, dortová forma

Postup: Všechnu zeleninu omyjte a nakrájejte na plátky či menší kostičky. Plátky šunky stačí překrojit na poloviny, případně čtvrtiny. Kdybyste využili zbytky klobás, nakrájejte je na kolečka. Malý trik: chleba nakrájejte rovněž na plátky a ještě z něj odkrojte kůrku (když ji usušíte, určíte ji v kuchyni využijete při dalším vaření).

Toasty vyskládejte dno dortové formy, některé bude třeba překrojit na trojhránky. Pak je pomažte smetanovým sýrem nebo jeho náhradou, případně posypte čerstvými bylinkami, pokud vám doma zbyly.

Následuje další vrstva toastů, smetanového sýru, zeleniny a obměna – místo šunky položte plátky uvařených vajec, posypte sýrem. Chcete-li dort vyšší, přidejte ještě třetí vrstvu téhož (jen místo vajec opět šunku atd.), dort zakončete samotnými toasty. Dejte do chladničky přibližně na 2 hodiny.

Mezitím si připravte dalších 200 g smetanového sýru, vymíchejte ho na jemno, a pažitku. Dort vyndejte z lednice, sejměte z něj lem formy a z boků a shora ho potřete sýrem. Finále patří pažitce, kterou kousek po kousku jemně přitlačte po celém obvodu.

Zdroj: Möbelix