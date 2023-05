Zdroj: Shutterstock

Domácí nakličování nejrůznějších semen luštěnin, obilovin, bylinek nebo třeba zeleniny je snadné, rychlé a také levné. Semena probudí k životu voda a světlo. Když s klíčením začínáte, nepotřebujete žádné pomůcky, pokud se ale do toho chcete „obout“ a klíčit často, vyplatí se klíčící sklenice nebo miska.

Podívejte se na ten zázrak. Takhle klíčí semeno v půdě.

Jak začít a proč

Pro začátek stačí vzpomenout si na dětství. Semena namočte přes noc do vody, druhý den je sceďte a propláchněte čistou vodou. Na talíř položte čistý bavlněný kapesník, ve větším se používá plech a bavlněná utěrka, semena rozprostřete a udržujte ve vlhku. Pozor, nesmí plavat ve vodě, to by zplesnivěla.

A proč klíčit? V malých výhoncích se soustřeďují všechny živiny, které pak má dospělá rostlina. Ale tady jsou významně koncentrovanější. Jde o vitaminy i minerály. Při klíčení se škroby přeměňují na jednoduché cukry, tuky na mastné kyseliny, bílkoviny na aminokyseliny. Denně stačí zkonzumovat lžíci klíčků, abyste podpořili imunitu, trávení i dobrou náladu.

Naklíčené fazole mungo Autor: Shutterstock

Dobrá rada: skladování

Když klíčky hned nezpracujete všechny, lze je uchovávat. Ale opravdu jen několik dnů. Ustřihněte je, zabalte do vlhké utěrky (kapesníku), uložte do chladničky. A kdy vydrží déle? Když je v misce zalijete máslem nebo sádlem, misku dobře utěsníte a dáte do chladničky. A pak využijete například do rizota.

Salát s cizrnou, řepou a fetou

Suroviny pro 4 osoby: 400 g cizrny, 1 kelímek hummusu, 400-600 g řepy, 400-500 g špenátových nebo řepných listů, 300 g fety, olivový olej, klíčky

Postup: Cizrnu nejlépe přes noc namočte, druhý den uvařte, nebo použijte sterilovanou. Pak ji dejte asi na půl hodiny při 180 °C do trouby, aby byla křupavá. Ale nemusíte. Do mísy nejprve přijde hummus, pak cizrna, natrhané listy špenátu, uvařená, oloupaná a nakrájená řepa, rozdrobená feta. Salát promíchejte, zakápněte olivovým olejem a přidejte klíčky. Třeba opět z cizrny. Nebo z fazolí mungo, hrachu, čočky...

Salát ze zbytků zeleniny, s tuňákem a vajíčkem

Suroviny pro 2 osoby: 500 g mix zeleniny (co je doma: okurka, paprika, rajče, listový salát, jarní cibulka…), 1 konzerva tuňáka ve vlastní šťávě, případně v oleji, 2 vejce, sůl, klíčky

Postup: Omytou zeleninu nadrobno pokrájejte, přidejte tuňáka, uvařená nakrájená vejce. Zakápněte olejem či šťávou z konzervy, osolte podle chuti. Z klíčků zkuste ředkvičku, řeřichu, rukolu nebo třeba vojtěšku.

Něco navíc

Nejen do těchto salátů můžete přidat pár ořechů. Nejlepší jsou vlašské. Nasucho je opražte a posypte jimi salát.

Zdroj: sproutpeople.org