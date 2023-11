Zdroj: Shutterstock

Slovo shot si lze přeložit jako střelu či výstřel, ale také panák neboli frťan. Každodenní prolévání se alkoholem vám však patrně žádný lékař nedoporučí, tak to zkuste jinak. Nachystejte si zázvorový shot a pijte ho každé ráno. Nakopne vás, tělu dodá řadu prospěšných látek v koncentrované formě a podpoří imunitu.

Proč byste měli pravidelně užívat zázvor?

Koncentrované zdraví

Vtip zdravých shotů je právě v jejich koncentraci. V doporučovaném panáku o obsahu 0,5 deci (50 mililitrů) se skrývá velké množství vitaminů, enzymů a dalších látek ze surovin, z nichž se shoty připravují. Častým základem shotů je zázvor, ale může to být i kořenová, případně listová zelenina.

Do shotů se dále přidávají citrusy i jiné ovoce, mnohdy také med, rovněž jiné koření nebo i bylinky. V kombinaci se zázvorem se často přidává prohřívací, antioxidační a protizánětlivá kurkuma.

Do zásoby?

(Nejen) zázvorové shoty si klidně připravte do zásoby na několik dnů, uchovávejte je v dobře uzavřené skleněné láhvi v ledničce. Kdyby na vás byl zázvorový panák moc silný, zřeďte ho vodou, studenou či teplou.

Vyzkoušejte si, co vám bude nejvíce chutnat. A než se rozhodnete, nabízíme vám 3 recepty. Využíváme mixér, který má doma každý. Samozřejmě lze použít i odšťavňovač, pak si ušetříte pasírování.

Do ginger shotu můžete přidat i řepu Autor: Shutterstock

Zázvorovo-kurkumový shot

Suroviny: 3 lžíce nasekaného očištěného zázvoru, 2 citrony, 3 pomeranče, 6 lžic nasekané čerstvé kurkumy (případně kurkumy v prášku v bio kvalitě), zhruba 0,5 litru kokosové vody

Postup: Do mixéru dejte zázvor, očištěné a nakrájené citrusy, kurkumu a kokosovou vodu, rozmixujte. Pak směs propasírujte přes sítko (nebo přes pláténko), tekutinu přelijte do láhve, zašroubujte, uložte do chladu.

Tip navíc: Do shotů, kde se použila kurkuma, se doporučuje přidat ještě trochu čerstvě umletého černého pepře, tím se násobí léčivé účinky kurkumy.

Zázvorovo-jablečný shot

Suroviny: 200 g zázvoru, 4 citrony, 2 jablka, cca 0,5 litru vody

Postup: Zázvor a citrony oloupejte, nakrájejte na menší kusy, jablka zbavte jádřinců, stopek a bubáků, rovněž pokrájejte. Vše dejte do mixéru, zalijte vodou, rozmixujte. Pak směs propasírujte, šťávu přelijte do uzavíratelné láhve a uchovávejte v chladu.

Suroviny: 200 g zázvoru, 3 až 4 citrony, 60 g medu, 50 g listového špenátu, cca 0,5 litru vody

Postup: Zázvor a citrony oloupejte, nakrájejte na menší kusy, přidejte natrhaný špenát, med a vodu, vše rozmixujte. Propasírujte, šťávu přelijte do uzavíratelné láhve a uchovávejte v chladu.

Zdroj: bbcgoodfood.com, brawolife.cz