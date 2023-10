Zdroj: Shutterstock

Začněte kontrolou ztráty vody v instalaci. V samotížném systému je to snadné: jednoduše zkontrolujte hladinu vody v expanzní nádobě. V uzavřené instalaci je třeba zkontrolovat tlak. To se provádí pomocí tlakoměru, který by měl být instalován v kotelně. Správná hodnota je 1-1,5 bar (tj. 100-150 kPa a přibližně 1-1,5 atm).

Pokud je tlak výrazně nižší, znamená to, že ze systému bylo vypuštěno velké množství vody. Pokud jste jej nevypustili (například z důvodu opravy), příčinou ztráty je s největší pravděpodobností netěsnost potrubí.

Pro zjištění této závady je třeba doplnit vodu v systému a celý systém důkladně prohlédnout, zda těsní. Nepouštějte vodu do systému, když je kotel horký. Studená voda ve styku s horkými součástmi kotle může způsobit jejich poškození.

Kontrola expanzní nádoby

Uzavřené topné systémy a systémy teplé vody jsou vybaveny expanzní nádobou, která je chrání před zvýšením tlaku v důsledku zvýšeného objemu vody po ohřevu. V nádobě je umístěn ventil - stejný jako v kole automobilu.

Při připojení kompresoru s nástavcem na huštění pneumatik s manometrem zkontrolujte, zda tlak vzduchu pod membránou expanzní nádoby odpovídá tlaku uvedenému na typovém štítku jednotky. V případě potřeby přidejte vzduch, dokud není tlak správný.

Jak připravit váš topný systém na zimu:

Kontrola oběhového čerpadla

Pokud je topný systém vybaven oběhovým čerpadlem a toto čerpadlo nebylo od předchozí topné sezóny zapnuto, několikrát jej zapněte a zkontrolujte, zda se pokaždé spouští stejně a bez odporu a zda nepracuje příliš hlasitě.

Jakékoli rušivé zvuky nebo obtížné spouštění mohou znamenat vadné oběžné kolo nebo ložisko. V případě pochybností zavolejte příslušný servis nebo nechte čerpadlo zkontrolovat a případně opravit v servisu.

Funkce vodních filtrů

Před každým čerpadlem by měl být namontován vodní filtr, který zachycuje pevné nečistoty. Mohou to být třísky a hobliny, které zůstaly v potrubí po instalaci, písek, který se dostal do systému při plnění, a usazeniny, které se odlouply ze stěn potrubí během běžného provozu nebo v důsledku koroze. Pokud v topném systému nejsou filtry, nečistoty se dostanou do čerpadla a rychle zničí oběžné kolo.

Čištění filtrů

Filtry je třeba čas od času vyčistit. Začátek topné sezóny je k tomu vhodnou příležitostí. Za tímto účelem bychom měli uzavřít ventily před a za filtrem a poté pomocí klíče odšroubovat zátku, pod kterou je umístěna filtrační vložka. Vyjmeme ji, a pokud je znečištěná, opláchneme ji pod vodovodním kohoutkem, poté ji vložíme zpět do tělesa a utáhneme.

Čištění a kontrola komínů

Blížící se topná sezóna je také vhodnou dobou pro kontrolu čistoty a průchodnosti komína. Tuto kontrolu provádí kominický mistr.

Při této příležitosti by měl také změřit výkon větrání v kotelně a dalších místnostech s průduchy a v případě potřeby vyčistit všechny kouřovody. Kontroly kominíků jsou povinné ze zákona, proto bychom měli obdržet písemné potvrzení o provedení služby.

