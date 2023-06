Zdroj: Shutterstock

Přichází léto a s ním jeden z častých problémů zvířat – travní osina. Malý zbytek klásku z vysokých trav se nejčastěji zapichuje do tlapky, ucha, ale pes ho může i vdechnout nosem. Jak ji poznat a jak se jí zbavit?

Pod názvem osina se ukrývá štětinové zakončení klásku vysokých trav, zejména ječmene myšího. Narazíte na ni většinou na loukách či na polích, stejně tak se ale vyskytuje i v parcích, na sídlištích nebo podél běžných cest.

V létě, kdy travní rostlina dozrává a vysychá, její semena křehnou a vypadávají ven. Každá obilnina obsahuje několik dlouhých štětin, které slouží k uchycení a přenosu semen. Podobné štětiny zdobí i samotný klásek, který se v průběhu usychání rozpadá na několik menších částí: osin.

Jak osiny zvířatům škodí

Osiny bývají velmi malé a díky svému jedinečnému tvaru se mohou zavrtat do prakticky jakékoliv části těla. Nejčastěji však postihují zejména meziprstí, uši, oči a dýchací ústrojí zvířete. Jakmile se osina do kůže dostane, vstup se uzavře a osina putuje dále do podkoží, které mechanicky zraňuje a infikuje.

Výsledkem je bolestivý zánět. Místo vniknutí zrudne, oteče, začne být bolestivé a časem vznikne hnisavé ložisko, ze kterého hnis vyteče otvorem ven. Zvířeti se mnohdy uleví, ale bohužel ne na dlouho: osina totiž i nadále zůstává v těle, cestuje a vytváří nová hnisavá ložiska.

Jak poznat osinu u psa?

V meziprstí na tlapkách osinu poznáte podle kulhání, nadměrného olizování postiženého místa, kůže může být s červená a s otokem a v těžkých případech se může objevit teplota a nechutenství.

Osina v uchu způsobuje frkání, kýchání, kašel, obtížné dýchání, výtok z nosu (s krví i bez krve). Osina se ale může dostat i do oka. V tomto případě má pes zarudlé a oteklé oko, často si drbe packou oko a otírá se o různé předměty.

Jak osiny psa zbavit

Je-li problém vašeho psa skutečně osina, počítejte se zdlouhavou a poměrně složitou léčbou, kterou komplikují zejména již zmíněné cestovatelské schopnosti osin. Rozhodně neváhejte vyhledat zvěrolékaře, jen ten bude totiž schopen osinu v těle vašeho parťáka skutečně najít a zajistit.

Ve většině případů postižené místo rozřízne, aby šlo osinu vyjmout. Uvízne-li osina v dýchacím ústrojí, dostane ji lékař ven pomocí endoskopického vyšetření. Z ucha se osina vytahuje speciálním otoskopem. V obou těchto případech musí být zvířata v celkové anestezii.

Zdroj: krmimkvalitne.cz, metropolevet.cz