Zdroj: shutterstock.com

Kuchyně je místem, kde vaříme, jíme, ale také se setkáváme s přáteli. I proto jde o místnost, které věnujeme při jejím zařizování zvýšenou pozornost. Ať už si vybíráte novou kuchyň, nebo se chystáte do renovace té staré, máme pro vás pár tipů. Tipů na to, co je trendy – ale současně to nevyjde z módy do dvou let. Protože nikdo nechce rekonstruovat každou chvíli.

Nebojte se barev

I když jsou bílé kuchyně nadčasové, nemusíte se bát barev, veselých odstínů, geometrických vzorů, ale i mozaiky. A je jedno, zda na kuchyni, skříňkách, obkladech, nebo na stěnách. Pokud máte jako základ bílou kuchyňskou linku, můžete ji oživit zajímavými obklady.

Podívejte se na tipy do malé kuchyně:

Náš tip: Pokud vás vzhled vaší kuchyně nudí, ale rekonstrukce je v nedohlednu, můžete si tento prostor oživit za pár korun. Skříňky můžete přelepit hezkou tapetou. A obklady můžete natřít barvou k tomu určenou. Tu lze použít i do koupelny.

A které barvy jsou v kurzu? Určitě syté odstíny zelené nebo modré barvy. V kombinaci s mosazí, nerezem nebo černou bude vaše kuchyň vypadat dokonale. Když už jsme u zelené barvy – návrat k přírodě je trendy už pár let. Nezapomeňte proto i na pár zelených rostlin, které prostor zútulní.

Pokud se chcete vyhnout pestrým barvám, sázkou na jistotu jsou spotřebiče v černé barvě. Ty nemusejí být v klasickém lesku. Zajímavě bude vypadat matná verze. Vaše kuchyň bude působit elegantně.

Trendy v kuchyních Autor: shutterstock.com

Nebojte se hry se strukturou

Vlnité povrchy či dvířka s rýhami a strukturou dodají vašemu domovu teplo a příjemnou domácí atmosféru. Vyhněte se stereotypu a buďte originální.

A co ostrůvky?

Kuchyňský ostrůvek má v kuchyni hodně lidí. Letošním hitem jsou však dvojité ostrůvky. Jeden z nich může sloužit k vaření, druhý pak ke stolování. Jde o ideální řešení pro všechny domácí gurmány.

Úložné prostory

Úložné prostory jsou v kuchyni velmi důležité. A nejlepší bude, když si je necháte navrhnout na míru. Budete mít jistotu, že bude vaše kuchyň neustále čistá a funkční. Každá věc bude mít své místo.

Zdroj: housebeautiful.com, homesandgardens.com