Třešně jsou z pohledu zdraví specifické především vysokým obsahem antokyanů, vysvětluje odbornice Markéta Rozinková. Co antokyany dokážou? Proč si v třešních ceníme i kvercetinu? Umí tohle ovoce léčit rakovinu? A je rozumné jíst také pecky? Čtěte a dozvíte se to.

Mgr. Ing. Markéta Rozinková je dlouholetá výživová poradkyně, nutriční specialistka a koučka. Specializuje se na pomoc při redukci hmotnosti, tvorbu jídelníčků na míru či výživu v případě některých chorob. Mezi veřejností jsou velmi populární její přednášky o zdravém nákupu.

Jsou třešně v něčem specifické oproti jiným druhům ovoce?

Především vysokým obsahem antokyanů. To jsou silné antioxidanty, které kromě ochrany cév a srdce podporují činnost ledvin a jater. Odborníci je v současnosti řadí mezi pět nejzdravějších druhů, dříve byly opomíjeny. Jejich mimořádná významnost se uplatňuje při mírnění astmatických potíží i problémů s alergiemi. V současnosti je stále více rozšířená histaminová intolerance a třešně mají při této léčbě zelenou, na rozdíl od jiných druhů ovoce, které má většinou červenou a je zakázané. Proto jsou třešně nenahraditelné. Do našeho jídelníčku přinášejí mix vitaminů, minerálních látek a potřebných antioxidantů. Ale stojí za to zdůraznit i další antioxidant – kvercetin.

Výživová poradkyně Markéta Rozinková Autor: časopis Květy

Ten je významný v čem?

Má schopnost pohlcovat volné kyslíkové radikály, a proto se uplatňuje proti zánětům, má též antivirové a antibakteriální účinky. Je potřeba dodat, že třešně si stojí zajímavě také v prevenci nádorového bujení. Ale v tomto případě jsou nutné další výzkumy. S konzumací zdrojů antioxidantů se pojí i rizika – chrání též rakovinné buňky, takže mohou i škodit. Proto cílená konzumace antioxidantů při léčbě rakoviny není úplně vhodná. Třešně obsahují také hormon melatonin, který vám pomůže kvalitněji spát. A vřele je doporučuji pacientům s dnou, protože dokážou snižovat hladinu kyseliny močové.

Co třešně a tloustnutí?

Na tuto otázku mám jednoduchou odpověď: rozdíl mezi jedem a lékem je v dávce. Například smrtelná dávka vody je 6 litrů pro 75kilogramového člověka. Ovoce se lidé bojí kvůli obsahu cukru a fruktózy. Bylo zjištěno, že přemíra fruktózy může způsobovat problémy s játry. Ukazuje se, že nadměrná konzumace fruktózy může vést k rychlejšímu nárůstu hmotnosti než při nadměrné konzumaci glukózy za stejného příjmu energie. Dále je popsáno vyšší ukládání tuku kolem jater, což je vzhledem k civilizačním onemocněním velice rizikové. Ale hovoříme především o vysokých dávkách fruktózy ze zpracovaných produktů, jejichž hlavní složka stojí na glukózo- -fruktózovém sirupu. Ten je levnější náhradou cukru, protože se vyrábí z obilovin.

Antioxidanty v třešních jsou citlivé. Pokud chcete zachovat jejich účinek, měli byste být opatrní s tepelnou úpravou. Autor: Shutterstock

Z ovoce tedy strach mít nemusíme?

Ne. Dávejte jen pozor na odšťavňování, kde můžete mít obsah cukru na jednu sklenici i 50 gramů. Příjem volných cukrů z ovoce a přírodních sladidel by měl denně tvořit 10 procent celkového energetického příjmu. To pro průměrnou ženu s příjmem 7000 kJ je asi 700 kJ, což odpovídá zhruba dvěma porcím denně po 150 gramech v kombinaci s bílkovinou – například s jogurtem nebo tvarohem. Třešně mají asi 268 kJ na 100 g a asi 11 g cukru. Obsahují ale i velké množství vody, asi 80 procent, a malé množství vlákniny, asi 1 g na 100 g.

Co je lepší: třešně čerstvé, sušené či v podobě sirupu?

Ovoce doporučuji konzumovat zásadně čerstvé, v případě potřeby mražené. Antioxidanty v třešních jsou citlivé. Pokud chceme zachovat jejich účinek, vyhněme se tepelné úpravě, která ho snižuje. Naopak zmražením se zachovává. Při výrobě sirupů či džemů může dojít ke snížení jejich obsahu o 40 až 100 procent, podle délky a intenzity varu. Ideálně bych proto doporučila lyofilizované nebo jinak mrazem vysušené třešně. Sušené nedoporučuji kvůli přidávání sladidel, potahování oleji či konzervaci siřičitany.

A co třešňové pecky? Jíst je, nebo ne?

S konzumací pecek bych byla obzvlášť obezřetná. Obsahují amygdalin, kyanogenní glykosid, a rozkladem vzniká toxický kyanovodík. To je prudký jed, smrtelná dávka je pro člověka asi 0,05 g. Amygdalinu je v peckách samozřejmě nepatrné množství. Právě on dodává tu hořkou chuť, a proto se jádra používají k aromatizaci potravin. Ve farmaceutickém průmyslu jej můžete najít jako součást léků proti dráždivému kašli a nevolnostem. Já za sebe doporučuji pecky nejíst a používat je jen jako náboje ke střílení na cíl.

