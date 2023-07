Zdroj: Shutterstock

Mnoho poruch zdiva je důsledkem nerovnoměrného sedání domu. Před zpevněním zdiva je tedy třeba řešit základy. Významným řešením se proto ukazuje zesílení podloží pod základovými patkami. Na výběr je zde několik metod, například injektáž, elektroosmóza, podbetonování základů a další – i kombinované metody. Nelze popřít, že všechny jsou náročné a nákladné a kladou obrovské organizační nároky.

Nejčastější příčiny sedání domu

Asymetrické sedání domu může mít mnoho příčin. Nerovnoměrné stlačování zeminy pod základy může být nejčastější příčinou poruch základových konstrukcí a vrchní stavby, například z důvodu různé hustoty a složení půdy. Sedání stavby může být způsobeno též vysycháním základové půdy, což způsobuje smršťování a následný nežádoucí nerovnoměrný pohyb části stavby. Nebo to může být opak vysychání - špatné odvodnění stavby a podmáčení domu. Každopádně je důležité pravidelně kontrolovat stav základů i stavby a hledat příznaky nerovnoměrného sedání, jako jsou deformované okenní a dveřní otvory, praskliny ve stěnách a podobně. Pokud se objeví nějaké problémy, je důležité je co nejdříve řešit, aby se minimalizovalo riziko dalšího poškození.

Které praskliny v základech domu jsou špatné?

Nízkotlaká injektáž základů

Relativně nejméně invazivní metodou je nízkotlaká injektáž, která spočívá v injektáži pojiv pod základové patky. Provádí se tak, že se do země zatlučou trubky o průměru 2-3,5 mm a skrz ně se do základů vstřikuje cementová kaše, cementová malta, vodní sklo nebo organické pryskyřice. Tyto trubky se umísťují na obou stranách základů, šikmo. Ve spodní části mají perforaci. Jejich počet a podrobné rozteče určuje projektant. Ten také zvolí pojivo - podle typu a soudržnosti zeminy. Pojiva se vstřikují pod tlakem 20 až 80 MPa při tryskové injektáži.

Elektroosmóza

Jedná se o způsob sanace vytvářející potenciál stejnosměrného elektrického proudu ve zdivu, který potlačuje proces kapilárního vzlínání vlhkosti. Metoda spočívá v aplikaci elektrod na povrch zdiva a vytvoření elektrického pole, které působí na vlhkost ve zdivu. Elektroosmotická metoda se řadí mezi elektrofyzikální metody sanace vlhkosti zdiva. Existuje několik typů elektroosmotických metod, jako jsou kompenzační metoda, pasivní elektroosmóza, galvanoosmóza a aktivní elektroosmóza. Tato metoda umožňuje rychlé vysušení podloží. Injektory se pak používají k zavedení nejprve vodního skla a poté chloridu vápenatého pod patky, aby se vyschlá půda zpevnila. Pokud je zemina pod stavbou organická - rašelina, bahno, jíl nebo hlína s nezpevněnou konzistencí, zbývá metoda, kdy se základy po částech odkopou a nahradí se nosnou zeminou a zhutní se.

Podbetonování základů

Pokud žádná z výše uvedených metod nepřipadá v úvahu, může stavitel doporučit podbetonování základů. Účelem podbíjení je prohloubit základy do té míry, aby vznikla nosná vrstva zeminy, která poskytne pevnou oporu základům a stěnám. V praxi to znamená odkopání základů v krátkých úsecích (1-1,2 m), odstranění zeminy zpod základových patek a jejich podepření nebo podchycení, někdy i rozšíření za stávající obrysy. Důležité je výkop po pažení zasypat a teprve poté provést další výkop. Výkopy by se také měly provádět střídavě na různých místech, a ne jeden po druhém. Výkopy pod rohy domu by se měly provádět jako poslední.

