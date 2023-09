Tři recepty na nezvyklé marmelády. Experimentujte s chutí a nebude to nuda

Zdroj: shutterstock

Unavil vás klasický jahodový džem na snídaně? Co takhle něco nového, něco, co všechny překvapí svou neobvyklou kombinací chutí? Představujeme tři recepty na originální marmelády, které zkrátka musíte vyzkoušet!

Marmeláda. Většina z nás si pod tímto slovem představí sladký, červený jahodový džem. Ale svět marmelád je mnohem pestřejší, než byste možná čekali. Pokud máte chuť experimentovat a překvapit své hosty (nebo i sami sebe) neobvyklými chutěmi, máme pro vás tři nevšední tipy.

Jak na marmelády?

Jahodová marmeláda s bazalkou

Ano, jahody milujeme! Chcete se držet klasiky, ale zároveň experimentovat? Pak zkuste jahody s bazalkou. Mohou znít jako netradiční kombinace, ale věřte nám, chutná to skvěle. Sladkost jahod doplněná svěží bazalkou je skvělým doplňkem k toastu či palačinkám. Navíc, bazalka má řadu zdravotních přínosů, tak proč si ji nevychutnat i v marmeládě?

Pro přípravu jahodové marmelády s bazalkou si připravte 500 g jahod, 200 g cukru, 10 listů čerstvé bazalky a šťávu z jednoho citronu. Jahody důkladně omyjte, zbavte stopky a pokrájejte na menší kousky. V hrnci smíchejte jahody, cukr a citronovou šťávu. Vše vařte na mírném ohni, dokud se jahody nerozvaří a marmeláda nezačne houstnout. Do směsi poté vmíchejte nasekanou bazalku a povařte další 2-3 minuty. Vařenou marmeládu pak přelijte do sterilních skleniček a pevně uzavřete.

Kiwi s mátou a citronem

Pokud hledáte něco opravdu osvěžujícího, kiwi marmeláda s mátou a citronem je tou pravou volbou. Máta dodává chladivý efekt, kiwi poskytuje exotickou chuť a citron jemně zvýrazní všechny ingredience. Skvělé nejen v letních měsících!

Potřebujete 500 g kiwi, 150 g cukru, šťávu z 1 citronu, 10 listů máty a malý sáček jedlé sody. Nejprve kiwi oloupejte, nakrájejte a spolu s cukrem a citronovou šťávou promixujte do hladka. Tuto směs vařte v hrnci do požadované konzistence. Těsně před uzavřením marmelády do skleniček přidejte nasekanou mátu a špetku sody. Okamžitě uzavřete skleničky.

Fíky s růžovým pepřem

Možná trochu odvážnější volba, ale určitě stojí za vyzkoušení. Sladkost fíků skvěle kontrastuje s jemným pikantním nádechem růžového pepře. Toto je marmeláda, která rozhodně vzbudí zájem a probudí vaše chuťové buňky.

Na tento exotický recept si připravte 500 g čerstvých fíků, 200 g hnědého cukru, špetku soli, 1 lžičku mletého růžového pepře, šťávu z půlky pomeranče a 1 lžičku mleté skořice. Fíky nakrájejte na malé kousky a v hrnci je smíchejte s hnědým cukrem, solí, šťávou z pomeranče a skořicí. Když marmeláda zhoustne, vmíchejte růžový pepř. Po dokončení přelijte marmeládu do skleniček a uzavřete.

