Zdroj: Shutterstock

Udržitelnost je nejen trendy, ale také je to čím dál více nezbytnější a levnější způsob, jak pečovat o zahradu. Jak na to?

Udržitelnost se dá jinými slovy popsat jako způsob přemýšlení a chování, které vede k tomu, že i po nás zde zůstane pro další generace, naše děti a děti našich dětí, čistá a zelená planeta. Udržitelnost se tak dostává postupně do všech sfér života, včetně zahradničení.

Jednou z cest k udržitelnosti je svod dešťové vody, jak na to?

Tip 1: Chemii vyměňte za přírodní varianty

Možná si říkáte, že každé pěstování na zahradě je udržitelné, protože to obnáší péči o přírodu. Jenomže nejde o to, co děláme, ale jak to děláme. Příliš mnoho chemických přípravků, plýtvání nebo nešetrné zacházení s půdou, to jsou jedny z nejběžnějších nešetrných činností, kterých se dopouštíme.

Málokdo si dovede představit, že bychom něco vypěstovali bez hnojiva nebo bez pečujících prostředků, které podporují růst rostlin nebo odrazují případné škůdce. Dnes už je ale možné všechny tyto prostředky sehnat v přírodní variantě, to znamená, že jsou vyrobeny z přírodních materiálů bez chemie.

Tip 2: Zužitkujte odpad

Při zahradničení vzniká pořád nějaký nadbytečný materiál, který lze na první dobrou vnímat jako neužitečný odpad. Opak je pravdou, pro většinu najdete další zužitkování. Seříznuté větve, vytrhaný plevel, popadané listí nebo posekaná tráva – to vše jsou přírodní materiály, které můžete zkompostovat, čímž následně zlepšíte další pěstování.

Tip 3: Šetřete vodou

Tento tip vás asi nepřekvapí, přesto je ale důležité zmínit šetření vodou, protože tato činnost patří k těm vůbec nejdůležitějším. Asi nejčastějším způsobem je zachytávání a uchovávání dešťové vody, jde totiž o měkkou a čistou vodu, v níž se dobře rozpouštějí živiny z půdy, což je výhoda oproti vodě ze studny. Jinou variantou je takzvaná šedá voda, tedy taková, která už byla ve vaší domácnosti nějak použita: voda odtékající z umyvadel, van nebo dřezů.

Zdroje: ireceptar.cz, ahsgardening.org, zelenekolo.cz