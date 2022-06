Zdroj: shutterstock

Pěstujete rajčata? Ale pořád se to nějak nedaří? Možná děláte pár zásadních chyb. Co jsou největší nepřátelé rajčat?

Znáte to, dáváte své zahrádce všechno, ale úroda je stejně malá nebo zplesniví. Jak se tomu bránit u rajčat? Přečtěte si o jejich největších nepřátelích.

Vlhkost

Rajčata jsou velmi citlivá na vlhkost a plísně. Rozhodně je nepřelívejte. Zalévejte vždy jen hlínu u stonku, nikoli celou rostlinu. Tím jen zaděláváte na problém v podobě plísně. Pokud už plíseň napadne rostlinu, osštipujte napadené lístky. Nikdy nenechávejte rajčata povalovat po zemi. Snažte se je podepřením zvednout, aby plísně, které jsou v zemi, na ně nemohly.

Nedostatek fosforu

Rajčata potřebují hlavně fosfor. Bez něj rychle uhynou. Jak na něj? V zásadě stačí zasadit rajčata do hlíny, která už nepromrzá. To můžete podpořit tím, že zasypete hlínu kůrou ze stromů. Pak také doplňujte do hlíny draslík, který rajčata také dost potřebují.

Nesprávná roční doba při sázení

Nikdy nevysazujte rajčata, když je venku ještě chladno, nebo už naopak příliš teplo. Tím si zaděláte jen na nedostatek vápníku.

