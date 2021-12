Zdroj: Shutterstock

Hned zkraje je třeba říci, že trouby využívající páru se obecně dělí na takzvaně parní anebo na ty, které disponují parní funkcí. Převažující většina těchto trub je určená pro vestavbu, do výklenku 60 x 60 cm, případně jde o kompaktní spotřebiče (výklenek 45 x 60 cm). Nicméně v omezené míře lze najít také volně stojící spotřebiče, ba i sporáky s troubami s parní funkcí.

Výhody pečení v páře

S pomocí páry dokážete péct zdravější cestou. Pára podpoří přirozenou chuť surovin i zachování cenných živin. Vlastně by se dalo říci, že vylepší snad každou potravinu, kterou budete tepelně upravovat, současně zůstane šťavnatá či vláčná, nedojde k jejímu vysušení. Páru lze využít nejen na tradiční masité pokrmy, ale také na vegetariánské nebo pečení sladkých moučníků a mnoha dalších dobrot. I slaných, včetně chleba, pára je perfektní pro kynutí těsta. Rovněž dokáže potraviny rovnoměrně ohřívat, a když je potřeba, tak i rozmrazovat. Využitím víceúrovňového pečení lze současně chystat více pokrmů současně.

Není pára jako pára

Pro snazší orientaci se spotřebiče rozdělují na trouby parní (s parním generátorem) a na trouby s parní funkcí neboli připařováním. Jak fungují? „Pokrm se obecně připravuje za přispění klasických topných těles, která jsou doplněná o uvolňování páry. Podle typu trouby je pára vytvářená buď generátorem, přičemž se během pečení uvolňuje nárazově automaticky. Spotřebič má zpravidla v horní části na ovládacím panelu nebo po straně zásuvku na vodu, ze které se pomocí ohřevu pára vytváří a uvolňuje. Nebo se u levnějších modelů vyspáduje dno trouby do žlábku/prolisu, do něhož nalijete malé množství vody, ta je během pečení ohřívána a pára zvolna vzlíná vzhůru,“ vysvětluje Martina Křižáková ze společnosti Candy Hoover ČR. A dodává, že s párou si lze pořídit i některé mikrovlnné trouby, u nichž se voda lije do zásuvky, nikoliv na dno.

Vestavná parní trouba Gorenje BCS798S24X umožňuje nejen vaření v páře, používá také suché teplo, a oba postupy lze kombinovat. Současně je vybavená i grilem, cena 29 990 Kč. Autor: Gorenje

Někdy více, jindy méně

Pára může nabízet více režimů. Uvádí se například v procentech (třeba 25 %, 50 % 100 %). Nebo lze využít režimy, kdy se zjednodušeně řečeno rozhodnete, zda vše svěříte troubě (automatický režim), případně si sami nastavíte, kolik páry chcete přidávat (manuální režim), rovněž existuje i něco mezi (na displeji trouby se objeví doporučení a vy ho potvrdíte, nebo navolíte jiný postup). Prodávají se také trouby, které nabízí jak stoprocentní přípravu pokrmů v páře, tak i parní funkci. Možností je více, vždy záleží na konkrétním produktu.

Tři poznámky na závěr