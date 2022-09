Zdroj: Shutterstock

Každý domácí spotřebič je třeba udržovat v čistotě, ale u pečicí trouby to platí dvojnásobně. Co vám spolehlivě usnadní práci?

Vyzkoušeli jste náš sobotní recept na luxusní roštěnou? Pokud ano, mohli jste si lebedit hned dvakrát. Je skutečně vynikající, a i když se z větší části připravuje v troubě, nijak ji nezašpiní. Ale to neplatí vždy, po upečení či dušení mnoha jiných pokrmů, u nichž se na pekáč nedává poklice či alobal, je třeba troubu očistit.

Proč se nám do toho nechce

Čištění mastnoty a připálených zbytků nepatří k oblíbeným činnostem, protože je pracné. Ale musíme to dělat, aby neovlivnily chuť dalších připravovaných jídel a také samotné fungování spotřebiče. Čím později se do údržby pustíme, tím více práce nás čeká. Usnadnit tuhle neoblíbenou činnost však některé trouby dokážou samy.

Nečistoty spálí pyrolýza

Trouby vybavené pyrolýzou se dokážou zahřát na nadstandardně vysokou teplotu až 500 °C, díky níž dojde ke spálení všech usazenin a připečených zbytků pokrmů a mastnoty. Změní se v popílek, který setřete, dokud je trouba teplá. Čištění pyrolýzou obvykle probíhá po dobu 90 minut. Při čištění na troubu nesahejte. A než zapnete samočisticí program, vyndejte z ní plechy, rošty, podpěry a omyjte je zvlášť.

Jak funguje katalýza

Jiné trouby můžou disponovat výměnnými katalytickými panely se speciálním povrchem, který zabraňuje usazování nečistot při určité teplotě. Nejprve vyjměte rošty a podpěry, omyjte je. Setřete viditelné zbytky nečistot a umyjte vnitřní stranu dvířek. Spusťte funkci katalytického čištění. Pokud trouba tento program nemá, nastavte horní i dolní ohřev na 250 °C, po dobu asi 1 hodiny. Díky speciálnímu povrchu panelů nečistoty a mastnota zoxidují. Opět je setřete hadříkem.

Nepřehlédněte: Katalytické panely nejsou věčné, po několika letech je musíte vyměnit.

Osvědčená horká pára

Trouby, které k samočištění využívají páru, disponují programem často označovaným jako EcoClean či AquaClean. Vtip je v tom, že do pekáče nalijete asi půl litru vody, dáte ho do trouby a přibližně na půl hodiny spustíte program. Předem nemusíte z trouby vyndávat rošty a jejich podpěry. Trouba se zahřeje a vzniklá pára uvolní nebo výrazně změkčí nečistoty a mastnotu. Po mírném vychladnutí spotřebiče špínu setřete. Je to o něco pracnější než v případě katalýzy či pyrolýzy, ale stále se bavíme o výrazně usnadněné práci.

Ostatně horkou páru lze využít, i když nevlastníte troubu se speciálním programem na čištění. Pak ji jen zapněte asi na 100 °C poté, co jste do ní vložili nádobu s vodou, do které lze přidat také ocet nebo šťávu z citrónu.

Zdroj: Electroworld, Datart