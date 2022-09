Zdroj: Shutterstock

Přestože i dnes občas zaslechneme přirovnání zdravého jedince k tuřínu, většinou ani netušíme, co to je. Přitom vůbec není od věci zařadit tuřín do svého jídelníčku. Proč dát šanci zelenině, kterou naši předci konzumovali běžně?