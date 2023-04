Zdroj: Shutterstock

Tyrkysová barva je svěží barva. Je ideálním odstínem pro interiéry, ať jsou zařízené v jakémkoliv stylu. Nejlépe se hodí do letních bytů a plážových domků, patří zkrátka a dobře k jarnímu a letnímu ladění. Pozvěte tyrkysovou do svého interiéru i vy.

Tyrkysová barva se hodí do velkých i malých místností, a to protože působí velmi lehce a svěže. Navíc opticky dokáže místnost zvětšit, a to zejména její světlý odstín. Existuje jak v teplých, tak ve studených odstínech. Pojďme se podívat na to, jak tento barevný odstín zakomponovat do interiéru tak, abyste se doma cítili vesele.

Podívejte se, jak se dělá tyrkysová patina:

Jak kombinovat tyrkysovou barvu v interiéru:

Zamilovali jste se do tyrkysové barvy, ale nejste si úplně jisti, jak tento odstín zkombinovat a jaká doplňková barva k tyrkysové bude ta pravá? Pamatujte, že měkké kombinace světlé tyrkysové s levandulovou nebo růžovou dodávají pokojům čistotu a vyrovnanost, zatímco výraznější mix tyrkysové a čokoládově hnědé dodávají energii a nadšení.

Tyrkysová a bílá

Pokud zvolíte světlý odstín tyrkysové, bude jednoduché ho doladit. A to jakoukoli neutrální barvou. No a ani v tomto případě s bílou neuděláte krok vedle. Svěží a ideální i do malých interiérů. Pokud se chcete cítit jako u moře, přidejte ratanové a dřevěné doplňky.

Tyrkysová a černá

V případě sytějšího odstínu bude skvělou volbou kombinace s černou barvou. I když se tyto barvy mohou zdát na první pohled jako dva silné kontrasty, nemějte strach. Touto kombinací získáte elegantní místnost, která bude vypadat ještě luxusněji s lesklými doplňky.

Tyrkysová a šedá

Pastelové tóny tyrkysové a k tomu různé odstíny šedé. Právě neutrální šedá dovolí tyrkysové zazářit a opravdu vyniknout. Navíc díky této kombinaci získá místnost lehkost.

Tyrkysová a žlutá

Pokud jste milovníky zářivých barev, bude kombinace žluté a tyrkysové to pravé pro vás. K pastelovému odstínu tyrkysové zvolte jemně žlutou. Naopak k syté tyrkysové doplňte hořčicově výrazný žlutý odstín.

Jak s tyrkysovou pracovat?

Tyrkysovou barvu můžete na stěny dostat pomocí výmalby nebo na tapetě. U výmalby je výhodou to, že ji v porovnání s tapetou snadno přemalujete. V případě tapet si dobře rozmyslete vzor i intenzitu tyrkysové barvy. Jak je známo, syté a výrazné vzory se brzy okoukají a vy zatoužíte po změně. Se strháváním tapety je však výrazně více práce než s přemalováním barvy.

Pro někoho může být tyrkysová příliš výraznou barvou. Není však nutné se jí zcela vzdát. Místo na stěnách se totiž může objevit na doplňcích a dekoracích do bytu, které budou působit jako propojovací prvek. Tyrkysovou barvu mohou mít:

kusové koberce,

povlaky na polštáře a přehozy,

závěsy,

obrazy nebo rámy obrazů,

skleněné dekorace.

Jednoduchým řešením, jak tyrkysovou dostat do interiéru, je volba nábytku v této barvě. Postavte si do obývacího pokoje tyrkysovou sedačku, dětský pokoj vybavte sestavou s tyrkysovými prvky a do ložnice si dejte třeba tyrkysovou komodu.

Zdroj: westwing.cz, eranabytek.cz